Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir caminin avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunana genç çifti uyaran imam Ö.K., erkek şüphelinin saldırısına uğradı.

9 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki İmam-ı Rabbani Camii'nin avlusunda alkol alarak uygunsuz davranışlarda bulunan gençleri imam uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışmada erkek şüpheli, imam Ö.K.'ye saldırdı. İmam, aldığı darbelerle yere düşerken, bir süre olay yerinden uzaklaşan çift yeniden camiye geldi ve erkek şahıs, imamı ikinci kez darbetti.

Durumu fark eden vatandaşlar araya girerek şüpheliye engel olmaya çalıştı. Yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cami avlusunda uygunsuz davranan çifti uyaran imam darbedildi!

Yaşananları anlatan İmam-ı Rabbani Camii yönetim kurulu üyesi Uğur Uludoğan şunları söyledi:

"DARBEDİP HOCAMIZIN KOLUNU ISIRDI"

"Hazin bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu olay bizi ve camiamızı derinden üzdü. Buraya gelen genç arkadaşlar, yatsı namazına 40 dakika kala, lojmanın kenarında bayan arkadaşıyla beraber 1-2 saat önceden alkol almaya başlamışlar. Akşam yatsı namazında hocamız, lojmanından inerken kadın ve erkek 2 genci uygunsuz vaziyette görüyor. Kendilerini ikaz ederek, 'Burası bir cami avlusu, burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil' diyor. Bunun üzerine şahıs, Ö.K. hocamıza saldırıyor, darbederek yere düşürüyor. Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışıyor. Ancak darbeden şahıs tekrar gelerek hocamıza hücum ediyor. Hocamız da karakola teslim etmek için şahsı elinden yakalıyor ve bırakmıyor. Şahıs da hocamızın kolunu ısırıyor"

Olayın kabul edilemez olduğunu söyleyen Uludoğan, "Bu artık darptan çıkmış, vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş şeyler yaşanıyor. Vatandaşlar gelerek araya giriyor. Cami imamımız darp raporunu aldı, şu an istirahatte" dedi.

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