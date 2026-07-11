Bursa'da bir adam, 4 çocuk annesi eşini uykusunda iple boğarak öldürdü. Çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyleyen cani, sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Geçtiğimiz hafta Bursa'nın Yenişehir ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre E.B. (42), gece saatlerinde yatakta uyuyan eşi N.B.'yi (45) iple boğarak öldürdü.

ÇOCUKLARINA 'İNTİHAR' DEMİŞ

İddiaya göre olayın ardından çocuklarına annelerinin intihar ettiğini söyleyen şüpheli, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf eden E.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden 4 çocuk annesi N.B. ise düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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