Ukrayna ordusunun gece boyunca Azak Denizi'nde düzenlediği büyük insansız hava aracı saldırısında yaklaşık 28 Rus gemisi isabet alırken, son altı günde 76 tankeri vurulan Rusya yönetimi Azak-Don Deniz Kanalı ile Kerç Boğazı'nı gemi trafiğine kapattı.

Ukrayna ordusu, gece boyunca Azak Denizi'nde yaklaşık 28 Rus gemisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri (USF) Komutanı Robert Brovdi, bölgede ek keşif çalışmalarının sürdüğünü ve hasar gören gemi sayısının artabileceğini ifade etti. Ukrayna tarafı ayrıca, son altı gün içinde Rusya'nın "gölge filosuna" ait toplam 76 tankerin vurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Rostov bölgesi Valisi Yury Slyusar, Taganrog yakınlarındaki boğazda dört geminin hasar gördüğünü doğruladı.

HASAR BÜYÜK

Slyusar, hasar gören gemilerden en az birinin tanker olduğunu ve bir denizcinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna ordusu 28 Rus gemisini birden vurdu, Moskova’dan Boğaz kararı geldi!

RUSYA'DAN KERÇ BOĞAZI KARARI

Büyük çaplı insansız hava aracı saldırısının ardından Rusya, Azak-Don Deniz Kanalı'nı gemi trafiğine kapatırken Kerç Boğazı'ndaki geçişler de geçici olarak durdurma kararı aldı.

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