Armand Lauriente'den Sassuolo'ya Beşiktaş resti
Fransız sol kanat oyuncusu Armand Lauriente'nin, Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ve transferi yokuşa süren İtalyan ekibi Sassuolo'ya ikna için baskı yaptığı ileri sürüldü.
- Beşiktaş, Lauriente'nin transferi için Sassuolo ile yeniden temas kurdu.
- Sassuolo, oyuncuyu bırakma konusunda geri adım atmıyor ve transfer görüşmelerinde zorluk çıkarıyor.
- 27 yaşındaki Lauriente, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor ve kulübüne baskı yapıyor.
- Geçen sezon Sassuolo formasıyla 39 maçta 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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SASSUOLO GERİ ADIM ATMADI
Matteo Moretto'nun haberine göre; Beşiktaş, Fransız kanat oyuncusunun transferi için Sassuolo ile yeniden temas kurdu. Haberde, siyah beyazlıların girişimlerine rağmen İtalyan kulübünün oyuncuyu bırakma konusunda geri adım atmadığı ve transfer görüşmelerinde zorluk çıkarmayı sürdürdüğü aktarıldı.
LAURIENTE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
27 yaşındaki futbolcunun ise Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı, siyah beyazlı ekibe katılmak istediği ve transferin gerçekleşmesi için kulübü Sassuolo'ya baskı yaptığı öne sürüldü.
16 GOLE ETKİ ETTİ
Sassuolo formasıyka geçen sezon 39 maça çıkan Lauriente, bu müsabakalarda 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.