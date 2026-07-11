Gerçek adı Armando Christian Perez olan ABD'li dünyaca ünlü rapçi Pitbull, Londra'da düzenlenen konseri öncesinde hayranlarıyla birlikte Guinness Dünya Rekoru'na adını yazdırdı.

Pitbull hayranları Guinness Rekoru kırdı! İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hyde Park'ta gerçekleştirilen British Summer Time (BST) Festivali kapsamında Pitbull sahneye çıkmadan önce gerçekleştirilen etkinlikte binlerce hayran, sanatçının yıllardır özdeşleştiği görünümü canlandırdı. Kel kafa peruğunun yanı sıra siyah takım elbise, siyah pilot güneş gözlüğü ve keçi sakalı kullanan katılımcılar, Hyde Park'ta renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte tam olarak 22 bin 141 kişi kel kafa peruğu takarak rekor kırdı.

Pitbull hayranları Guinness Rekoru kırdı! Guinness Dünya Rekorları yetkilileri tarafından yapılan sayımın ardından Pitbull'a resmi rekor sertifikası takdim edildi. Sertifikasını alan sanatçı, "Rekor kırıyoruz, tarih yazıyoruz. Teşekkürler Londra, teşekkürler hayranlarım, teşekkürler Hyde Park ve teşekkürler tüm kel kafalılar" sözleriyle coşkusunu paylaştı.

Pitbull hayranları Guinness Rekoru kırdı! AFP'nin haberine göre; etkinlik sırasında Londra'da hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükselmesine rağmen binlerce kişi kostümlerini çıkarmadan konser alanında bekledi. 21 yaşındaki Connie McGovern, "Kel kafa peruğunu biraz erken taktım. Artık çıkaramam çünkü saçım ve makyajım bozuldu. Sonuna kadar böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Kız kardeşi Ella McGovern ise, "Bunun bir parçası olmak çok güzel. Bugün tarih yazacağız." diyerek etkinliğin heyecanını dile getirdi.

Pitbull hayranları Guinness Rekoru kırdı! Son yıllarda Pitbull konserlerine sanatçı gibi giyinerek katılmak hayranlar arasında popüler bir akıma dönüşürken, bu organizasyon Guinness Dünya Rekorları tarafından "kel kafa peruğu takan en büyük insan topluluğu" kategorisindeki ilk resmi deneme olarak kayıtlara geçti.

Pitbull hayranları Guinness Rekoru kırdı! Miami doğumlu Pitbull, "Fireball", "Timber", "Time Of Our Lives" ve "On the Floor" gibi dünya çapında hit olan şarkılarıyla tanınıyor.

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