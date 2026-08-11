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Eniştesinin dükkanında saçını yaptırdı, ortalık karıştı!

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İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre eniştesinin berber dükkanında saçına fön çektiren Servet B. ücret ödemek istemeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından ortalık karışırken, toplanan 9 kişi, Servet B.'nin evinin camlarını kırdı. Polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına alındı.

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İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da iddiaya göre, Servet B. eniştesi olan Ferhat O.’ya ait berber dükkanına giderek saçına fön çektirip jöle sürdü. Ferhat O.’nun Servet B.’den para istemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Sonrasında dükkandan ayrılan Servet B., ile Ferhat O. sokakta karşılaşınca kavga etmeye başladı.

9 Ağustos Pazar günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, ikili arasındaki kavganın ardından Ferhat O., Nihat O., Nihat O.’nun oğulları Harun O., Ekin O., Ergin O. ile Azize B., Hatice O., Vahit O. ve Alaattin O. toplanarak Servet B.'nin evini bastı.

EVİN CAMLARINI KIRDILAR

Binaya giren grup, evin camlarını kırdı. Şüpheliler sonrasında apartmandan çıkıp, aynı sokakta bulunan Emrah O.'nun da evine saldırdı. Atılan taşlar nedeniyle evlerde hasar meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDILAR, SERBEST KALDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle saldırı sona ererken, eve saldıran 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beyoğlu
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