ÖZEL | Tayyip Talha Sanuç, Türkiye Gazetesi'ne konuştu: Beşiktaş şampiyonluğu içimde ukde kaldı

Çaykur Rizespor’un Beşiktaş’tan transferi Tayyip Talha Sanuç, kariyeri ve yeni sezondaki hedefleriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, “Hedeflerime tekrardan ulaşabilmeyi istiyorum. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum” dedi. Milli futbolcu, Beşiktaş günleriyle ilgili edindiği tecrübeleri ve yaşadığı duyguları da paylaştı.

Adana Demirspor'dan 2022 yılında Beşiktaş’a transfer olan Tayyip Talha Sanuç, kısa sürede taraftarların defans hattında güvendiği isimlerden biri haline geldi. Bu süre zarfında milli davet alan 26 yaşındaki stoper, kariyerinin zirve günlerinden birini yaşadı. Transferinden 7 ay sonra çapraz bağ sakatlığı nedeniyle futboldan uzak kalan Sanuç, geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK’da kiralık olarak tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz temsilcisine imza atan başarılı futbolcu, mücadeleyi bırakmayarak, ülkemizi hem milli forma hem de Avrupa’da temsil etme adına güven verdi. Sanuş; Adana Demirspor, Beşiktaş ve A Milli Takım ile ilgili yaşadığı süreçleri Türkiye Gazetesi ile paylaştı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

“ÇOK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRECEĞİMİZİ UMUT EDİYORUM”

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 8'inci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor’a transfer sürecini anlatan Sanuç, “Transfer sürecimde hocamla ve kulüple görüşmeler yaptık. Çaykur Rizespor ile görüştükten sonra çok net bir şekilde benim için daha uygun, performansımı daha da yükseltme ve hedeflerime tekrardan ulaşabilme adına en doğru kulüp olduğunu hemen anladım. Takıma katıldıktan sonra zaten gerçekten çok kaliteli oyuncuların olduğu bir ekibin arasına girdiğimi fark ettim. Yeni sezonda hem takımımın hem de bireysel performansımın ciddi anlamda başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir ekip ve aile ortamı var. Burada fazlasıyla kaliteli futbolcular da var. Antrenmanlarda da bunu çok net bir şekilde anlayabiliyorum. O yüzden hem takımım hem de kendi adıma çok başarılı bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum” diye konuştu.

“TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Taraftarların en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Sanuç, Atmacalar’a gönül verenlere mesajlar göndererek, “Geçen gün hazırlık maçı yaptık. Yağmurda çamurda bizi yalnız bırakmadılar ve desteklemeye geldiler. Onların desteği bizim için çok değerli. Daha önce bu stadyuma rakip olarak da geldim. Gerçekten Süper Lig’deki sayılı zor deplasmanlardan biriydi. Taraftarımızın gücü, bizim sahadaki isteğimiz ve hırsımızla çok başarılı bir sezon geçeceğine inanıyorum. Taraftarımız da bu süreçte bizim yanımızda olsunlar ve bize sonuna kadar güvensinler. İnşallah hep beraber çok güzel bir sezonu geride bırakacağız” ifadelerini kullandı.

2 Nisan 2023'te oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sakatlanan Tayyip Talha Sanuç, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması sebebiyle ameliyat olmuştu.

“KALİTELİ VE YILDIZ OYUNCULARA KARŞI OYNAMAK BİZİ EKSTRA MOTİVE EDİYOR”

Son dönemde Süper Lig’e gelen yıldız oyuncuların sayısının gün geçtikçe artmasının performansını olumlu yönde etkilediğini söyleyen 26 yaşındaki savunmacı, şöyle devam etti:

Son dönemde ligimize kaliteli oyuncuların gelmesi bizim adımıza da sevindirici. Bu tarz oyuncularla oynayacak olmak tabii ki bizi ekstra olarak motive ediyor. Böyle isimler, ligin kalitesini ve seyir zevkini artırıyorlar. Biz de bu oyuncularla rekabete gireceğimiz için ekstra motive olarak daha da çok çalışıyoruz ve hazırlık yapıyoruz. İnşallah yeni sezonu çok iyi bir şekilde geçiririz. Taraftarlarımıza iyi bir futbol izletmeyi hedefliyoruz. Aslında bu tarz oyunculara karşı oynamayı daha çok seviyorum. Çünkü insan ister istemez daha konsantre ve hırslı oluyor. O yüzden ligimize böyle oyuncuların gelmesinden memnunum.

“MONTELLA’YA ÇOK ŞEY BORÇLUYUM. BANA OYUNSAL ANLAMDA ÖNEMLİ DEĞERLER KATTI”

Adana Demirspor döneminde beraber çalıştıkları A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın performansına olan katkısını değerlendiren milli oyuncu, “Teknik direktör Montella, bana oyunsal anlamda çok önemli değerler kattı. İkili ilişkileri ve diyalogları çok iyi bir teknik direktör. O zamanlar çok genç bir oyuncuydum. Bana öncelikle performansımın dışında özgüven anlamında çok şeyler kattı. Bize defansif anlamda çok önemli antrenmanlar yaptırıyordu. Bu antrenmanlar sayesinde bana pozisyon bilgisi, takım savunması ve bireysel savunma gibi konularda katkısı oldu. Bu konuların üzerinde çok fazla duruyorduk. Montella’ya gerçekten çok şey borçluyum” ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella

“BEŞİKTAŞ CAMİASININ BİR PARÇASI OLMAKTAN HER ZAMAN MUTLULUK DUYDUM”

2022 yılında transfer olduğu Beşiktaş’taki sürecini anlatan Sanuç, siyah-beyazlı ekipte kazandığı deneyimlerden övgüyle bahsetti. Milli stoper, o dönem yaşadığı tecrübeleri şu sözlerle dile getirdi:

Beşiktaş’a transferin son döneminde gittiğim için benim adıma çok hızlı bir başlangıç oldu. Kısa süre içinde forma şansı buldum ve ilk 11’e layık görüldüm. O yüzden oradaki ilk süreç benim için çok iyi gidiyordu. Çünkü çok büyük bir camiaya ve kaliteli futbolcuların arasına katılmak hem hayalim hem de hedefimdi. Bu hedefime ulaştıktan sonra o ailenin bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Bireysel performansımı da yükseltmiştim. Camia ve taraftar, beni çok çabuk sahiplenmişti. Beşiktaş’ta gösterdiğim performans sayesinde bunun üzerine A Milli Takım hedefime ilk kez ulaşmıştım. Sonrasında bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık bir futbolcunun yaşayabileceği en zor sakatlıklardan biri. Sakatlığım maalesef çok uzun sürdü. Bu süreç beni hem oyunsal hem de fiziksel anlamda yıprattı ve çok geriye götürdü. Çok uzun bir süre oynayamadım. Sonrasında işte forma şansı bulduğumda zaman zaman yaptığım hatalar oldu. Bu durum da kendi performansımdan uzak bir görüntü çizmeme neden oldu. O yüzden Beşiktaş’taki dönemimi sakatlık öncesi ve sakatlık sonrası diye ayırıyorum. Ama yine de Beşiktaş’ta çok güzel anılar biriktirdim ve güzel duygular yaşadım. Sakatlık sonrasında da çok üzüldüğüm anlar oldu. Hayal kırıklığı yaşadığım ve beni yıpratan zamanlar oldu. Beklentilerin altında kaldığım dönemler de oldu. Ama her şeyiyle benim için çok güzel bir tecrübeydi. O yüzden Beşiktaş camiasının bir parçası olmaktan her zaman mutluluk duydum.

“KALİTELİ İSİMLERLE ÇALIŞMAK, BENİ OYUN ANLAMINDA GELİŞTİRDİ”

Başarılı savunmacı, siyah-beyazlı ekipte beraber çalıştığı teknik direktörlere ise ayrı bir parantez açarak, “Orada çok önemli hocalarla çalıştım. Şenol Güneş ve Valérien Ismaël döneminde özellikle fiziksel anlamda çok iyi antrenmanlar yapıyorduk. Sonrasında çalıştığım Ole Gunnar Solskjaer gibi teknik direktörler de hem taktiksel hem de oyunsal anlamda bana önemli şeyler kattı. Çok kaliteli futbolcular arasında olup onlardan da bir şeyler öğreniyorduk. Bu durum beni oyun anlamında daha da ileriye götürdü. Böyle isimlerle oynamak futbolcunun performansını yükseltmesi adına kolaylık sağlıyor” diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş'ın muhtemel rakibi belli oldu

"BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK EN BÜYÜK İSTEĞİMDİ"

Beşiktaş’a transfer olduktan sonra kariyerini sekteye uğratan sakatlık dönemine değinen Sanuç, siyah-beyazlı takımda içinde ukde olarak kalan duygularından da bahsetti: Beşiktaş’ta hedefim her zaman şampiyonluk yaşamaktı. Kulüpteki eski çalışanlarla veya Necip Uysal ağabey gibi tecrübeli isimlerle konuştuğumuzda şampiyonluk kutlamalarının çok keyifli ve gurur verici olduğunu söylüyorlardı. Boğaz'da yapılan şampiyonluk kutlamaları hep içimde ukde olarak kalan bir hedefti. Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayıp, o büyük camiada taraftarlarla beraber şampiyonluğu kutlamak en büyük isteğimdi.

“ŞENOL GÜNEŞ’İN FUTBOLUMA CİDDİ ANLAMDA KATKISI OLDU”

Beşiktaş forması altında beraber çalıştığı teknik direktörlerden Şenol Güneş’in takım yönetimi ve oyuncu ilişkileriyle ilgili düşüncelerini anlatan başarılı savunmacı, şöyle devam etti:

Şenol Hoca ile ikili ilişkilerimiz çok iyiydi. Her maçtan önce ve sonra çok fazla konuşuyorduk. Takıma ilk geldiği dönemlerde oyunsal anlamda eksiklerimi çok net bir şekilde bana aktardı. Eksiklerim üzerine çok fazla konuştuk. Neleri daha iyi yapabiliriz, performansımı nasıl daha da çok yükseltiriz ve istenilen seviyeye getiririz gibi konularda hep iletişim halindeydik. Bu konuda tabii ki ikili ilişkilerimizin iyi olması sayesinde de bana ciddi anlamda katkısı oldu. Aynı şekilde ekibi de çok iyiydi ve benimle iyi derecede ilgileniyorlardı. Oyun olarak da bizden ne istediğini çok net bir şekilde belli eden bir teknik direktördü. Şenol Hoca, o yüzden kariyerimde iyi ki de çalışmışım dediğim hocalardan biri. Ole Gunnar Solskjær de iletişime çok açık ve pozitif biriydi. Aynı şekilde onun ekibinde de çok iyi hocalar vardı. Savunma anlamında pas kalitesi üzerinde ekstra bireysel antrenman yapıyorduk. O konuda benim için çok faydalı oldular.

“MİLLİ FORMAYI GİYMEK, TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU VE BÜYÜK BİR GURURDU”

Kariyerinde ilk kez 16 Kasım 2022 tarihinde Türkiye Millî Futbol Takımı’nın İskoçya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrılan Tayyip Talha Sanuç, o dönemki yaşadığı mutluluğu ve heyecanı dile getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, “Bu benim aslında futbola başladığım günden beri hedefimdi. O yüzden futbol kariyerim boyunca en mutlu olduğum andı. Her Türk futbolcu A Milli formayı giymek ister. Gerçekten tarif edilemez bir duygu ve büyük bir gururdu. Çok duygulanmıştım. Ailemi, arkadaşlarımı ve bana güvenen insanları gururlandırdığım için ekstra mutlu olmuştum. Şimdi yeniden hedefim A Milli Takım formasını giyip, ülkemize hizmet etmek. Bir futbolcunun ulaşabileceği en büyük duygulardan biriydi. Çünkü A Milli forma, herkes için çok değerli. Gerçekten tarif edilemez bir duyguydu” dedi.

“MONTELLA, BİZDEN BİRİ. MİLLİ TAKIMLA DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAKTIR”

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Adana Demirspor’da 29 maçlık beraber çalıştığı döneme vurgu yapan ve İtalyan teknik adama yöneltilen eleştirilerle ilgili de konuşan Sanuç, son olarak şunları söyledi:

Montella, Adana Demirspor’a ilk geldiğinde bizden biri gibiydi. Herkesle iletişimi çok iyiydi. Personelden futbolcuya kadar iletişim sağlardı. O, herkese eşit seviyede yaklaşırdı ve kimseye ayrımcılık yapmazdı. Aynı zamanda oyuncusuna değer verdiğini hissettirirdi. Şehirdeki insanlar bile Montella’nın bizden biri gibi olduğunu söylerdi. Montella’nın verdiği değeri herkes sonuna kadar hissederdi. Bir yurt dışı kampımızda bizi evinde de ağırlamıştı. Montella, o yüzden samimiyeti ve iletişimiyle gerçekten bizden biriydi. Ülkemizde her teknik direktör eleştirilebilir. Eleştirilmeyen hoca var mıdır? Ben şimdiye kadar açıkçası hiç şahit olmadım. Montella’nın inandığı ve güvendiği belli bir oyun anlayışı var. Kendisi bu doğrultuda tercihler yapıyor. Açıkçası kendisine çok büyük saygı duyuyorum. Kendisi başarılı sayılabilecek bir hoca. Evet, Dünya kupasındaki performansımız herkesi üzdü ve beklenmeyen bir performans oldu. Takımdaki oyuncuların da Montella’yı çok sevdiklerini ve onunla çalıştıklarına memnun olduklarına eminim. Her teknik adamın eleştirilecek yönleri elbette vardır ancak ben Montella Hoca’nın bize daha büyük başarılar yaşatabileceğine inanıyorum. Bazen insanlar A Milli Takım’da görev yapacak olan teknik direktörün Türk olması gerektiğini söylüyorlar ama ben Montella’nın da o göreve yakıştığını düşünüyorum. Şu an onu milli takımdan tanıyan insanların da benimle aynı fikirde olduğunu söyleyebilirim.

Haberle İlgili Daha Fazlası