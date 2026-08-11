ÖZEL | Şaka sandığı telefonla hayali gerçek oldu! Taha Şahin: Heyecandan titredim, şok içinde gezdim

Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Taha Şahin, A Milli Takım’a ilk kez davet edildiği an yaşadığı büyük heyecanı Türkiye Gazetesi’ne anlattı. Kulübünden gelen telefonla milli daveti öğrenen ve ilk anda kendisine şaka yapıldığını düşünen 25 yaşındaki sağ bek, haberi ailesiyle paylaşırken de duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, “Heyecandan titredim, 2-3 gün boyunca şok içinde gezdim” dedi. Transfer gündemine de değinen Taha Şahin, La Liga ekiplerinin menajeriyle iletişime geçtiğini ve 4 büyüklerden kendisiyle yakın temas kuran kulüpler olduğunu açıkladı.

2023 yılının yaz transfer döneminde Manisa FK'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan Muhammet Taha Şahin, Karadeniz ekibiyle şimdiye kadar oynadığı maçlarda mücadeleleriyle göz doldurdu. Atmacalar’daki dikkat çeken oyununun ardından Mart 2025’te milli formayı sırtına geçiren Şahin, etkili futboluyla Süper Lig ve Avrupa devlerini de peşine taktı. Başarılı sağ bek, kariyeriyle ilgili merak edilenleri Türkiye Gazetesi’ne anlatırken, Avrupa hedeflerine ise ayrı bir parantez açtı.

Çaykur Rizespor’un 25 yaşındaki sağ beki Muhammet Taha Şahin, yeni sezon öncesi Türkiye Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.

“GEÇEN SEZONA GÖRE DAHA İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Takım olarak yeni sezondaki hedeflerinden bahseden Şahin, geçen sene ligde elde ettikleri puan ve sıralamayı daha da geliştireceklerini söyledi.

Şahin, “Geçen sezonu 41 puanla 8.sırada bitirdik. Sıralama olarak güzel bir yerde bitirdiğimizi söyleyebilirim ama puan olarak geçtiğimiz yıllarda daha yüksek puanlarla bitirdiğimiz olmuştu. Takım olarak çok kaliteli olduğumuza inanıyorum. Bu sezon hem sıralama hem de puan olarak geçmiş yıllara göre daha üst seviyelerde bitirmek istiyoruz. Yeni transferler de olmak üzere takımdaki herkes buradaki ortamdan duydukları mutluluğu dile getiriyor. Takımımıza olabildiğince fayda sağlayıp hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çaykur Rizespor taraftarı, bizim itici gücümüz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de sezonu umarım onların istediği ve hak ettiği yerlerde bitiririz. Taraftarımıza başarılı maçlar ve gurur duydukları bir Rizespor izletmek istiyoruz. Onlar bizi desteklesinler, biz de sahada her zaman gerekeni yapmak için mücadele edeceğiz.” diye konuştu.

Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle çıktığı 32 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

“SÜPER LİG HER ZAMAN HAYALİMDİ”

Kariyerinde şu ana kadar çeşitli lig kategorilerinde forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 3 yıldır formasını giydiği Süper Lig’i mücadele, rekabet ve kalite anlamında kıyaslayarak, “Kariyerim boyunca alt liglerde de bulundum. Oynadığım liglerden de çok önemli tecrübeler edindim. Bana gerçekten önemli değerler kattı. Süper Lig, küçüklüğümden beri her zaman hayalimdi. Bu hayallerimi gerçekleştirdiğim için öncelikle çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Süper Lig’deki kalite bence her geçen gün artıyor. Şu an zaten bunu seyir zevki, kalite, yapılan transferler, teknik direktörler ve takımların maddi gücüne bakarak da görebiliyoruz. Bu seviyede bulunup, bu ligin kalitesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bunun için bireysel olarak çok çalışıyorum. Bu alışkanlığım alt liglerde de vardı ancak şimdi daha fazla çalışıyorum. Alt liglerde iki çalışıyorsak, burada beş çalışmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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“YILDIZ İSİMLERLE AYNI SAHADA OLMAK BENİM İÇİN BİR TEST”

Son yıllarda Süper Lig’e çok sayıda yıldız futbolcunun gelmesinin kendisini daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini belirten Taha Şahin, bu oyunculara karşı mücadele etmeyi önemli bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Şahin, “Bu durum açıkçası çok hoşuma gidiyor. Bu tarz yetenekli ve yıldız oyuncularla aynı sahada yer almak ve onlara karşı mücadele etmek benim için de bir test niteliğinde. Bunları kendimi göstermek için bir fırsat olarak görüyorum. Genelde yıldız oyuncuların çoğu ön tarafa daha yakın olduğu için bizim adımıza daha zor oluyor ama bu da onlara karşı oynarken verdiğimiz mücadelenin keyfini artırıyor. O tarz oyunculara saygı duyuyorum ama her zaman maçlarda onların da bana saygı duyacağı bir oyun sunmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince kendimi göstermeye çalışıyorum. Süper Lig’in kalitesine katkı sağladıkları için böyle isimlerin transferleri beni mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL | Şaka sandığı telefonla hayali gerçek oldu! Taha Şahin: Heyecandan titredim, şok içinde gezdim

“FARK OLUŞTURMAK İSTİYORSAM EKSTRA ÇALIŞMALIYIM”

Kendisini geliştirmek için bireysel çalışmalarına büyük önem verdiğini belirten Taha Şahin, antrenmanların dışında da yoğun bir program uyguladığını söyledi. Uyku, beslenme, dinlenme ve yenilenme süreçlerine dikkat ettiğini vurgulayan milli futbolcu, şöyle konuştu:

“Her zaman bireysel çalışmalarıma çok önem veririm. Uyku, beslenme, dinlenme ve rejenerasyon gibi konulara ve çalışmalara çok dikkat ederim. Takım hocalarımız; analiz ve antrenman ile bizi zaten belli bir yere kadar hazırlıyorlar. Burada bireysel olarak bir fark oluşturmak istiyorsam çalışmalarıma ekstra özen göstermeliyim. Bunun için ne yapabilirim diye her zaman öğrenmeye çalışırım. Mesela şu an izleyerek, kendi kendime ve antrenörlerim sayesinde öğrendiğim birçok konu oluyor. Ne öğrendiysem kendi oyun profilime eklemeye çalışırım. Ayrıca öğrendiğim konuları her zaman sahaya yansıtmak için elimden geleni yaparım.

Antrenmandan önce her zaman salona inerim. Orada 1 saat boyunca antrenmana hazırlık yaparım. Antrenman sonrasında da çalışmalarıma devam ederim. Genellikle orta açma ve taç kullanma konusunda çalışma yaparım.

Günümüzde artık taç atışları da önemli hale geldi. Çünkü taçtan asistler yapılıyor. Ayrıca taçları korner gibi kullananlar da var. O yüzden takımıma daha iyi katkı sağlama adına her zaman bu konularla ilgili ekstra çalışmalar yaparım. Yapılan analizlere dikkat ediyorum. Her maçtan önce rakiplerimin maçlarını izleyerek neler yaptıklarına dikkat ederim. Ona göre eksik ve güçlü yanlarıyla ilgili not alırım. Her maça bu şekilde özel olarak hazırlanıyorum.”

Gökhan Gönül - Cancelo

"GÖKHAN GÖNÜL VE CANCELO'YU ÖRNEK ALIYORUM"

Kariyerinde örnek aldığı sağ beklerden bahseden Taha Şahin, Fenerbahçe altyapısında yetiştiği dönemde Gökhan Gönül’ü yakından takip ettiğini söyledi. Günümüzde ise oyun tarzı açısından João Cancelo’yu kendisine daha yakın gördüğünü belirten milli futbolcu, şöyle konuştu:

“Fenerbahçe altyapısında yetiştiğim için küçüklüğümden beri her zaman Gökhan Gönül’ü örnek alırdım. Onu gerçekten çok beğenirdim. Son dönemlerden örnek verecek olursam da João Cancelo’yu söylemek isterim. Cancelo, oyun kurma ve hücum bölgesine destek verme özellikleriyle çok beğendiğim bir isim. Aynı şekilde Achraf Hakimi de bence şu an dünyanın en iyi isimlerinden biri ama stil olarak Cancelo’yu söylemek isterim. Hücuma çıkmayı çok seviyorum. Ayrıca geride oyun kurma ve özellikle de rakibin baskısını kırmak bana çok büyük bir keyif veriyor. Tüm bunları yapıp hücumda da takımıma asist veya kilit pas olarak katkı verince çok mutlu oluyorum. Ayrıca pozisyon alma konusunda her zaman çok dikkatli olurum. Rakiplerimin açığını kovalamaya çalışırım. Düzgün konumlanma konusunda herhangi bir sorun yaşamam. Tüm bu özellikler artık bende alışkanlık oldu.”

Kvaratskhelia, Vinicius Júnior ve Jérémy Doku

3 DÜNYA YILDIZINA MEYDAN OKUDU

Avrupa’da forma giyme hedefini anlatan Taha Şahin, özellikle İspanya La Liga’da oynamak istediğini söyledi. Geçmişte La Liga’dan bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğini belirten milli futbolcu, Real Madrid ve Atletico Madrid gibi devlere karşı mücadele etmenin büyük bir deneyim olacağını ifade etti. Şahin, Avrupa’nın önemli hücum oyuncularına karşı kendisini test etmek istediğini belirterek şöyle konuştu:

“Ülkemi Avrupa’da temsil etmek, her zaman çok isteyeceğim bir durumdur. Zamanında İspanya La Liga’dan benimle ilgilenen takımlar oldu. Ben de buralarda ülkemi temsil etmek isterim. Ama son karar tabii ki her zaman Çaykur Rizespor’undur. Kulübümü çok sevdiğim için ortak paydada buluşabilirsek böyle durumlar gerçekleşebilir. Avrupa’da bir gün Real Madrid ve Atletico Madrid gibi takımlara karşı maç yapmak tabii ki çok keyifli olur. O tarz kulüplere karşı oynamak zor olacaktır ama oralara gittiğim zaman o seviyelere de alışırım diye düşünüyorum. Oradaki oyunun zevkini almak çok farklı olur. Yaşayacağım güzel duygulardan dolayı o liglerde yaşayacağım zorluklardan çekinmem.

Bir gün Kvaratskhelia, Vinicius Júnior ve Jérémy Doku gibi isimlere karşı meydan okumayı çok isterim. Çünkü herkese karşı çok üstün geliyorlar ama sonuçta bu isimlere karşı maç oynamak da çok büyük bir olay. O atmosferde mücadele etmek, onların baskısını kırmak ve hücum yeteneğimi orada da göstermek isterdim.”

Muhammet Taha Şahin

"MİLLİ DAVET ALINCA HEYECANDAN TİTREDİM"

14 Mart 2025’te UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan'a karşı oynadığımız mücadele öncesi milli davet alan genç futbolcu, o dönem ailesiyle beraber çok duygulandıklarını ve gurur duyduklarını söyledi.

Başarılı futbolcu, “Evdeydim, yeni uyanmıştım. Beni kulüpten aramışlardı. Normalde böyle davetler için milli takımdan arıyorlar. Kulüpten aradıklarında şaka yapıyorlar sandım. Kulübüm bu sürprizi, ‘Böyle güzel bir haberi biz vermek istiyoruz’ diyerek yapmış. Sonrasında milli takımdan arayıp gerekli bilgileri de verdiler zaten. Bu hala benim için çok özel bir anı ve heyecan. Bu haberi aileme vermek için aradığımda heyecandan onların da sesinin titrediğini hissettim. Ailem de çok gurur duydu. Çok heyecanlandım. Bir olaya karşı bu kadar heyecan duyduğum daha önce hiç olmamıştı. Heyecandan titredim ve 2-3 gün boyunca şok içinde gezdim. Gerçekten çok farklı bir duyguydu. Aslında böyle bir teklifi bekliyordum. Bir zaman gelecek inşallah bu daveti de alacağım, biz performansımıza bakalım derdim. Ve sağ olsunlar bize böyle uygun gördüler. Davet aldığımda aşırı bir mutluluk ve heyecan yaşadım. Benim için gerçekten anlatılmaz bir duyguydu. Şu an hala unutmadığım ve hayatımda yaşadığım en büyük anlardan biri diyebilirim.” diye konuştu.

ÖZEL | Şaka sandığı telefonla hayali gerçek oldu! Taha Şahin: Heyecandan titredim, şok içinde gezdim

“2030 İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM”

Milli formayla ilgili hayallerinden de bahseden Şahin, bir gün dev turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı. 25 yaşındaki yıldız, şöyle devam etti:

Dünya Kupası’nda başarılı olmak duyguların en güzelidir. Dünya kupasının önemi ve ülkemizin yaşadığı o heyecan bambaşka. Ama işin içine milli forma meselesi girince oynadığınız bir hazırlık maçı bile çok değerlidir. O yüzden milli forma altındaki her maçı çok değerli görüyor, hepsine aynı önemi veriyorum. Bu özel duygu inşallah tekrardan nasip olacaktır. Çünkü buna inanıyorum ve ona göre çalışıyorum. Bu seviyelerde olmak için ben de hedefime odaklanarak çalışıyorum. Milli takımımızı izlediğimde uzun bir aradan sonra bize bu duyguyu yaşattıkları için hepsiyle de çok gurur duydum. Bir sonraki dünya kupasında çok daha iyisini başaracağımıza inanıyorum. Orada olmayı çok isterim ama olamasam bile yine gururlu bir şekilde, dua ederek desteklemeye devam edeceğiz.

TRANSFER AÇIKLAMASI: 4 BÜYÜK KULÜP VE LA LİGA...

Oynadığı futbolla Süper Lig başta olmak üzere Avrupa takımlarından da ilgi olduğunu doğrulayan Taha Şahin, son olarak şunları kaydetti:

“İspanya Ligi’nden bir ilgi olduğunu ve menajerimle iletişime geçtiklerini biliyorum. Böyle ilgilerin olması tabii ki çok gurur verici bir duygu. Ben burada her zaman kendi performansıma odaklanıyorum. Ondan sonra devamı gelecektir. Bu süreçte 4 büyüklerden bizimle yakın temas kuran kulüpler oldu, belki de olmaya devam edecektir. Şu an net bir şey demek istemiyorum. Çaykur Rizespor’un menfaatlerini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Bu konuşmaların içinde bulunmak, böyle takımların bize karşı ilgisinin olduğunu bilmek ve bazılarıyla konuşmak, mutluluk verici bir duygu. Bir gün kulübüm de kabul ederse şampiyonluğa oynayacak bir takımda kendimi deneyimlemek isterim. Ama dediğim gibi önceliğim Çaykur Rizespor.”

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