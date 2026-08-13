Bakan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'da 11 Ağustos 2021 tarihinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ailesi ile görüştü. Bakan Gürlek olayın yeniden araştırılacağını söyleyerek "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız." dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi isabet etmesi neticesinde hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ailesini Trabzon Valiliği'nde ağırladı.

Adalet Bakanlığından paylaşılan açıklamaya göre, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, görüşmede dosyada şimdiye dek bir sonuç alınamadığını söyleyerek, "Bizim bütün umudumuz sizsiniz Sayın Bakanım. Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı." açıklamasını yaptı.

"DEVLET OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Olayın özel ekip kurularak yeniden araştırılması talimatını veren Bakan Gürlek, "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. İrademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun." ifadelerini kullandı.

Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı da Bakan Gürlek'e teşekkürlerini sundu.

NE OLMUŞTU?

Emir Yuşa Atıcı, 2021 senesinin Ağustos ayında dedesini ziyaret etmek amacıyla gittiği Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki fındık bahçesinde, maganda kurşununun hedefi olmuştu.

Olayın üzerinden seneler geçmesine karşın merminin hangi silahtan ve kim tarafından ateşlendiği halen tespit edilemedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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