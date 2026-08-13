Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bakan Gürlek, Emir Yuşa Atıcı'nın ailesiyle görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Adalet Bakanı Akın Gürlek Trabzon'da 11 Ağustos 2021 tarihinde yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ailesi ile görüştü. Bakan Gürlek olayın yeniden araştırılacağını söyleyerek "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız." dedi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de yorgun mermi isabet etmesi neticesinde hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın ailesini Trabzon Valiliği'nde ağırladı.

Adalet Bakanlığından paylaşılan açıklamaya göre, Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı, görüşmede dosyada şimdiye dek bir sonuç alınamadığını söyleyerek, "Bizim bütün umudumuz sizsiniz Sayın Bakanım. Faili meçhullerin araştırılması için verdiğiniz talimattan sonra dosya detaylı bir şekilde tekrar çalışılmaya başlandı." açıklamasını yaptı.

"DEVLET OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Olayın özel ekip kurularak yeniden araştırılması talimatını veren Bakan Gürlek, "Biz, devlet olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. İrademiz de bu yönde. Net olarak bu olayı çözmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da çalışıyor. Sürekli olarak siz de istişare halinde olun." ifadelerini kullandı.

Emir Yuşa Atıcı'nın annesi Asiye Atıcı da Bakan Gürlek'e teşekkürlerini sundu.

NE OLMUŞTU?

Emir Yuşa Atıcı, 2021 senesinin Ağustos ayında dedesini ziyaret etmek amacıyla gittiği Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki fındık bahçesinde, maganda kurşununun hedefi olmuştu.

Olayın üzerinden seneler geçmesine karşın merminin hangi silahtan ve kim tarafından ateşlendiği halen tespit edilemedi.

BAKMADAN GEÇME
Adalet Bakanı Gürlek
GÜNDEM

Adalet Bakanı Gürlek'ten net mesaj: Hukuk dosyanın üstündeki isme bakmaz
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Balıkesir Edremit'te Kazdağı eteklerinde orman yangını!
Balıkesir Edremit'te Kazdağı eteklerinde orman yangını!
Kaydet
Amasya deprem bölgesinde mi, Amasya'da aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi
Amasya deprem bölgesinde mi, Amasya'da aktif fay hattı var mı?
Kaydet
Türk bayrağını yakan şüpheliden 'şizofreni' savunması
Türk bayrağını yakan şüpheliden 'şizofreni' savunması
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.