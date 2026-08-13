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Amasya deprem bölgesinde mi, Amasya'da aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi

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Amasya deprem bölgesinde mi, Amasya'da aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi
Fotoğraf Başlığı Amasya deprem bölgesinde mi, Amasyada aktif fay hattı var mı?

Amasya'nın Göynücek ilçesinde 13 Ağustos 2026'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem, kentteki deprem tehlikesini yeniden gündeme taşıdı. AFAD verilerine göre saat 13.33'te gerçekleşen sarsıntının derinliği 17,95 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan sarsıntıların ardından ''Amasya deprem bölgesinde mi, Amasya'da aktif fay hattı var mı?'' soruları gündemde yer buldu.

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13 Ağustos 2026'da Amasya'da meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Merkez üssü Göynücek olan deprem saat 13.33'te yaşandı. Peki, Amasya deprem bölgesinde mi, Amasya'da aktif fay hattı var mı?

Amasya deprem bölgesinde mi, Amasyada aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi
Başlık ResmiAmasya deprem bölgesinde mi, Amasyada aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi

AMASYA DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

Amasya ülkemizde deprem tehlikesinin bulunduğu illerden biri.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Amasya ile ilgili değerlendirmesinde, ilin 1996 tarihli Deprem Bölgeleri Haritası'nda I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer aldığı belirtildi.

Amasya deprem bölgesinde mi, Amasyada aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi
Başlık ResmiAmasya deprem bölgesinde mi, Amasyada aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi

AMASYA'DA AKTİF FAY HATTI VAR MI?

Kuzey Anadolu Fayı, Esençay-Merzifon Fayı, Ezinepazarı-Sungurlu Fayı, Turhal Fayı, Almus Fayı ve Çorum-Salhançayı fayları deprem oluşturma potansiyeli taşıyan önemli fayların bir bölümünün Amasya il sınırları içerisinde bulunuyor.

Amasya deprem bölgesinde mi, Amasyada aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi
Başlık ResmiAmasya deprem bölgesinde mi, Amasyada aktif fay hattı var mı? Sarsıntıların ardından gündeme geldi

Kuzey Anadolu Fayı'nın yaklaşık 20 kilometrelik bölümü Amasya il sınırlarından geçerken, Esençay-Merzifon Fayı'nın da Amasya'ya yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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