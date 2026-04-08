Çorum deprem fay hattı ve deprem riski, son yaşanan sarsıntının ardından yeniden gündeme geldi. AFAD verileri ve Türkiye deprem haritaları doğrultusunda ilin fay hatlarına yakınlığı ve risk durumu araştırılıyor.

Çorum’un Bayat ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bölgenin deprem haritasına çevrildi. Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve aktif fay hatları incelendiğinde, Çorum’un bulunduğu konum ve çevresindeki sismik hareketlilik dikkat çekiyor.

ÇORUM'DAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Çorum il sınırları içerisinden doğrudan geçen büyük ölçekli bir ana fay hattı bulunmamakla birlikte şehir önemli fay hatlarına oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Özellikle Türkiye’nin en aktif ve en uzun fay hatlarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, Çorum’un kuzeyinden geçerek bölgeyi dolaylı olarak etkileyebilecek bir yapı oluşturuyor.

Bu nedenle Çorum, birinci derece deprem bölgesinde olmasa da ikinci ve üçüncü derece deprem riski taşıyan iller arasında değerlendiriliyor. Bayat ilçesi ve çevresinde zaman zaman meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremler, bölgenin tamamen risksiz olmadığını ortaya koyuyor.

ÇORUM DEPREM FAY HATTI HARİTASI

Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre Çorum, aktif fay hatlarının doğrudan üzerinde yer almasa da çevresindeki sismik kuşaklardan etkilenebilecek bir bölgede bulunuyor. Amasya, Tokat ve Kastamonu hattı boyunca uzanan fay zonları, Çorum’un deprem hareketlerinden dolaylı etkilenmesine neden olabiliyor.

Haritalar incelendiğinde özellikle ilin kuzey ve doğu kesimlerinde risk seviyesinin daha yüksek olduğu görülüyor. Bu durum, yapılaşma ve kentsel dönüşüm süreçlerinde deprem yönetmeliklerine uygun hareket edilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

