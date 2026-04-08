Çorum’un Bayat ilçesinde bu sabah saat 10.20 sularında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası ''Çorum'da deprem mi oldu?'' sorusu gündeme geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde merak edilirken AFAD son dakika deprem verilerini açıkladı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen deprem Bayat’a komşu iller Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat'ta da hissedildi. İşte, 8 Nisan AFAD deprem son dakika verileri...

ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin merkezine en yakın yerleşim yerleri Ahacık, Dağçatağı, Yoncalı, Yağcılar ve Ahmetoğlu olarak kaydedildi.

ÇORUM DEPREM SON DAKİKA VERİLERİ

Bugün Çorum Bayat ilçesinde meydana gelen 4.0 şiddetindeki deprem çevre iller Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale ve Yozgat’ta da hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybıyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

AFAD 8 NİSAN 2026 SON DEPREMLER

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

08.04.2026 07:20:13 40.8364 34.1647 11.01 MW 4.0 Bayat (Çorum) 08.04.2026 06:07:05 38.2347 37.6372 7.14 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 08.04.2026 06:04:38 38.2967 38.8042 7 ML 1.6 Pütürge (Malatya) 08.04.2026 05:46:19 39.1444 28.3372 0.09 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 08.04.2026 05:14:23 39.5628 27.7261 7 ML 1.0 Altıeylül (Balıkesir) 08.04.2026 05:11:56 39.1353 28.1708 7 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 08.04.2026 05:07:31 36.31 36.0722 7.06 ML 1.8 Antakya (Hatay) 08.04.2026 04:51:39 37.9367 36.2614 7.65 ML 1.3 Saimbeyli (Adana) 08.04.2026 04:47:37 39.5567 27.7242 6.98 ML 3.0 Altıeylül (Balıkesir) 08.04.2026 04:40:23 38.1267 27.4408 6.25 ML 1.1 Torbalı (İzmir) 08.04.2026 04:31:13 39.5531 27.7231 8.86 ML 0.9 Altıeylül (Balıkesir)

