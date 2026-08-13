Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle büyüyerek yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Zeytinlik ve çamlık alanda etkili olan alevlere havadan 9 uçak ve 6 helikopterle müdahale edilirken, bölgeye 11 arazöz ile 5 su tankeri sevk edildi. Rüzgârın hızının saatte 65-70 kilometreye ulaşması söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'deki Fatih Mahallesi'nde, Kazdağları'nın eteklerinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Balıkesir Edremit'te Kazdağı eteklerinde orman yangını! 9 uçak, 6 helikopter müdahale ediyor

ALEVLERE 15 HAVA ARACIYLA MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 9 uçak ve 6 helikopter katılırken, karadan ise 11 arazöz ve 5 su tankeri bölgeye gönderildi.

Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek ve yangının daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Edremit'te Kazdağı eteklerinde orman yangını! 9 uçak, 6 helikopter müdahale ediyor

POYRAZIN HIZI 70 KİLOMETREYE ULAŞTI

Yangınla mücadeleyi güçleştiren en önemli etkenlerden biri ise bölgede etkili olan şiddetli poyraz oldu. Rüzgârın hızının zaman zaman saatte 65-70 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Kuvvetli rüzgârın etkisiyle yayılan yangının zeytinliklerin yanı sıra çamlık alanda da etkili olduğu bildirildi. Alevlerin yerleşim birimlerine kadar yaklaşması nedeniyle bölgede evleri bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Balıkesir Edremit'te Kazdağı eteklerinde orman yangını! 9 uçak, 6 helikopter müdahale ediyor

ALEVLERE KARŞI HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının yerleşim alanlarına yakın noktada etkili olması nedeniyle ekiplerin müdahalesi yoğunlaştırıldı. Uçak ve helikopterler alevlerin etkili olduğu noktalara peş peşe su bırakırken, karadaki ekipler de yangının ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

Şiddetli poyraz nedeniyle alevlerin yön değiştirme ve farklı noktalara sıçrama riskine karşı ekiplerin bölgede geniş çaplı önlem aldığı öğrenildi.

Balıkesir Edremitte Kazdağı eteklerinde orman yangını!

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Yangının başladığı noktada yapılacak incelemelerle alevlerin çıkış sebebinin tespit edilmesi bekleniyor.

Balıkesir Edremit'te Kazdağı eteklerinde orman yangını! 9 uçak, 6 helikopter müdahale ediyor

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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