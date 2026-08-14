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Ekonomi

Tüketicinin önceliği değişti! Mobilya, otomobilin önüne geçti

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Tüketicinin önceliği değişti! Mobilya, otomobilin önüne geçti

Türkiye’de tüketicilerin harcama alışkanlıkları değişirken, mobilya ev yenileme tercihlerinde otomobili geride bıraktı. MOSFED’in araştırmasına göre ev sahibi olma ve eğitim harcamalarının ardından mobilya yüzde 13’lük oranla öne çıkarken, otomobil alımı yüzde 9’da kaldı.

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Türkiye’de son dönemde hem yatırım hem genel tüketim malı harcamalarında büyük dalgalanmalar yaşanıyor. Tüketiciler enflasyonist ortamların alışkanlığı olan “Bugün alayım, yarın zam gelir” döngüsünden kurtuldu. Şimdi ihtiyaçlarda öncelik ya da makul bekleme zamanı tercihleri öne çıkmaya başladı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED), dün, tüketicilerin mobilya satın alma davranışlarını incelediği raporun sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri, tercihlerdeki değişiklik oldu. Ev satın alma, yüzde 44 ile açık ara ilk sırada bulunurken, eğitim harcamaları ikinci sırada yerini aldı. Genel olarak 3’üncü sırada olan ‘otomobil sahibi olma’ isteği ise mobilyaya yenildi. Yandaki haberde de görüleceği üzere otomobil için birikim yapanlar, bu birikimini altın ya da mevduatta tutanlar, ‘kârlı duruma geçmek’ için beklemeyi sürdürünce, daha makul bedellerde evlerini yenilemek isteyenlerin alışveriş tercihi öne çıktı. Araştırmada mobilya tercihi, yüzde 13 orana ulaştı ve otomobili geçti. Otomobil satın alma ise yüzde 9’da kaldı. Yazlık veya ikinci ev hayali yüzde 6’larda kalırken, beyaz eşya yüzde 5 seviyelerinde dolaştı. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün artık sadece üretim gücüyle değil, tüketicisini ne kadar doğru okuyabildiğiyle de rekabet ettiğini, bu raporun stratejik kararların temelini oluşturacak önemli bir yol haritası olduğunu ifade etti.

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TÜKETİCİ UZUN TAKSİT İSTİYOR

- Mobilya satın alanların yüzde 90’ı fiyat karşılaştırması yapıyor.
- Yüzde 53’ü kredi kartına taksit istiyor.
- 9 ay vadeyi az buluyor, 12 ay vade ve aylık 16 bin 600 lira makul geliyor.
- Ucuzu değil, verdiği paraya değeni almak istiyor.
- Yüzde 37’si mobilyası eskidiği için, yüzde 29’u modern alan oluşturmak, yüzde 27’si daha fazla konfor için mobilya değiştiriyor.
- Önümüzdeki bir yılda mobilya değiştirecekler, yüzde 43 ile en çok oturma grubu almak istiyor. Onu yatak odası, yemek odası, genç odası izliyor.
- Alışveriş önce dijitalde başlıyor, yapay zekâdan öneri alınıyor, satın alma mağazada tamamlanıyor.
- Kararsızlık hâlinde influencer değil, gerçek kullanıcı deneyimi kararda etkili oluyor.
- Markaların satış sonrası destek yeterliliği ve gücü kararda büyük rol oynuyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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