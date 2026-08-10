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Dünya

İngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor

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İngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor

İngiltere ülke genelinde etkisini sürdüren kuraklık faciasına karşı acil duruma geçti. Londra yönetimi ülkenin üçte ikisi için resmen kuraklık ilan etti. Kurak edilen alanlarda 45 milyon insanın yaşadığı bildirildi.

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İngiltere'de kuraklık koşullarının hakim olduğu bölgeler genişletilerek ülkenin üçte ikisi için resmen kuraklık ilan edildi.

İngiltere Çevre Ajansı, temmuz sonunda başkent Londra'nın tamamı olmak üzere İngiltere'nin yarısı ve Galler için kuraklık ilan etmişti.

İngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor
Başlık Resmiİngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor

İngiltere Çevre Ajansı ve diğer hükümet yetkilileri, sektör ve çiftçi temsilcilerinin oluşturduğu İngiltere Ulusal Kuraklık Grubu, bugün toplantı yaptı.

Toplantı sonucu alınan karara göre, İngiltere'de kuraklığın etkili olduğu bölgelere East Midlands, Lincolnshire ve Northamptonshire, Kent ve East Sussex ile Solent ve South Downs da eklendi.

İngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor
Başlık Resmiİngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor

YÜZDE 71'İNİ KAPSIYOR

Böylece, İngiltere'nin yüzde 71,3'ü için resmen kuraklık ilan edilirken ülkenin tüm bölgelerindeki su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı.

İngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor
Başlık Resmiİngiltere resmen ilan etti! 45 milyon insanı etkiliyor

45 MİLYON İNSANI ETKİLİYOR

İngiltere'de şiddetli kuraklığın hakim olduğu bölgelerde 45 milyon kişi yaşıyor. Ülkede su kullanımına yönelik kısıtlamaların uygulamaya konduğu bölgelerde de 27 milyon nüfus bulunuyor.

Ulusal Kuraklık Grubu Başkanı Tony Grayling, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kuraklık koşullarının şiddetlendiğini belirterek kayda değer miktarda ve sürekli yağış olmadan bu koşulların devam edeceğini ifade etti.

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İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma nedeniyle İngiltere'nin ikliminde büyük çaplı değişiklikler yaşanıyor. Yağışlı iklimiyle bilinen ülkenin bazı bölgelerinde yaklaşık iki aydır kayda değer miktarda yağmur yağmadı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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