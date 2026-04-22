Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz hafta sonu Antalya'da gençlerle bir araya geldi. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlikte Fidan, "Dışişleri mi MİT mi?" sorusuna "Bu cevaplayabileceğim bir soru değil" ifadeleriyle cevap verdi. O anlarda salondan alkış koptu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2 gün önce 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "ADF Youth" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Fidan'ın etkinlik kapsamında gençlerle kısa soru cevaplar yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Eşme Belediyesi Başkanı Yılmaz Tozan görevden uzaklaştırıldı

"BU SORUYU CEVAPLAYAMAM"

Eğlenceli anların yaşandığı programda eski MİT Başkanı olan Fidan'a "Dışişleri mi MİT mi?" sorusu da yöneltildi. Bakan bir an gülerek "Bu cevaplayabileceğim bir soru değil" dedi. O anlar gençler tarafından alkışlandı.

"KALBİM HALEP, KAFAM ŞAM"

Sosyal hayatına dair soruların da yer aldığı etkinlikte Fidan; çoğunlukla çay tükettiğini, 'Saha mı masa mı?' sorusu karşısında ise sahada olmayı tercih edeceğini söyledi.

"Ankara'nın soğuğu mu Antalya'nın sıcağı mı" sorusuna ise Bakan bir süre düşündükten sonra "Ankara'nın baharı" cevabını verdi. O anlar salondakilere tebessüm ettirdi.

Suriye'deki gelişmeleri yakınen takip eden Fidan'a ayrıca "Halep mi Şam mı?" sorusu yöneltildi. Fidan "Kalbim Halep'ten, kafam Şam'dan yana" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası