Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 120+2'nci dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Maç sonu ev sahibi ekibin teknik patronu İlhan Palut ile top toplayıcı çocuk arasında ekranlara yansıyan diyalog gündeme oturdu. Palut,"Ederson'un penaltı notlarını aldım" sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Konyaspor, normal süresi 0-0 sona eren Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi Marko Jevtovic'in 120+2'nci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek, ilk yarı finalist olmayı başardı.

Fenerbahçe kalecisi Ederson, Jevkovic'in kullandığı penaltı atışında gole engel olamadı.

"HOCAM, EDERSON'UN PENALTI NOTLARINI ALDIM"

Yeşil-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, karşılaşma sonrası taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşarken; Konya Büyükşehir Stadyumu'nda çok ilginç bir görüntü ekranlara yansıdı.

Saha kenarında görev yapan bir top toplayıcı ile İlhan Palut arasında ilginç bir diyalog oldu. Top toplayıcı, Konyaspor'un teknik direktörüne, "Hocam, Ederson’un penaltı notlarını aldım” ifadelerini kullandı. Bu sözler karşısında şaşkınlık yaşayan Palut ise “Ederson’un penaltı notlarını mı aldın?” sözleriyle gülerek karşılık verdi.

Top toolayıcı çocuk ile İlhan Palut arasındaki ilginç diyaloğun yaşandığı an.

İŞTE EDERSON'UN PENALTI NOTLARI

Brezilyalı file bekçisine ait olduğu iddia edilen, üzerinde penaltı notlarının yer aldığı su şişesi, sosyal medyada "Ederson burası Konya, buradan çıkış yok" mesajıyla paylaşıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası