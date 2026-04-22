Konyaspor forması giyen Sırp savunma oyuncusu Marko Jevtovic, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 120+2'nci dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenerek eledikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR GALİBİYET"

Deneyimli futbolcu, "Her zaman bu kupada hedefi olan bir takımız. Daha önce bu takım bu kupayı kazandı. Takım arkadaşlarımla beraber hedefimizi kupa olarak belirlemiştik. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik ve büyük bir galibiyet elde ettik. Efsane olarak tarih yazmak istiyoruz bu kulüpte" dedi.

Konyasporlu Marko Jevtovic, attığı golü böyle kutladı.

"ÇILGIN BİR SEVİNÇ OLDU"

Maç sonu galibiyeti taraftarıyla birlikte kutlayan Konyaspor'da Sırp stoper, "Çılgın bir sevinç oldu soyunma odasında. Kazanmak her zaman mutlu eder. Böyle bir turu geçtikten sonra çok mutlu olduk. Herkes sevinçli ve mutlu" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası