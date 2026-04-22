Fenerbahçe maçına damga vurdu, Konyaspor'a turu getirdi: Tarih yazmak istiyoruz
Konyaspor forması giyen Sırp savunma oyuncusu Marko Jevtovic, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 120+2'nci dakikadaki penaltı golüyle 1-0 yenerek eledikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Konyaspor-Fenerbahçe maçına ikinci uzatma devresinin kaydettiği penaltı golüyle damga vuran Marko Jevtovic, 120 dakika süren müsabaka sonrası kameraların karşısına geçti.
"BÜYÜK BİR GALİBİYET"
Deneyimli futbolcu, "Her zaman bu kupada hedefi olan bir takımız. Daha önce bu takım bu kupayı kazandı. Takım arkadaşlarımla beraber hedefimizi kupa olarak belirlemiştik. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik ve büyük bir galibiyet elde ettik. Efsane olarak tarih yazmak istiyoruz bu kulüpte" dedi.
"ÇILGIN BİR SEVİNÇ OLDU"
Maç sonu galibiyeti taraftarıyla birlikte kutlayan Konyaspor'da Sırp stoper, "Çılgın bir sevinç oldu soyunma odasında. Kazanmak her zaman mutlu eder. Böyle bir turu geçtikten sonra çok mutlu olduk. Herkes sevinçli ve mutlu" ifadelerini kullandı.