Orta Doğu'da İran ve İsrail arasındaki füze krizinin Trump'ın uzlaşı mesajlarıyla yumuşaması piyasaları rahatlattı. Küresel toparlanmanın etkisiyle Borsa İstanbul, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 1,22 değer kazancıyla 13.860,59 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 171,5 milyar lira oldu.

Dün gece Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında tırmanan füze kriziyle sarsılan küresel piyasalar, jeopolitik gerilimin diplomatik çağrılarla yumuşaması üzerine haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın taraflara yönelik uzlaşı mesajları ve saldırıların sonlandırıldığının duyurulması sonrası piyasalardaki satış baskısı dağıtıldı. Küresel risk iştahındaki bu geri dönüş, Borsa İstanbul'a da can suyu oldu.

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BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 3,61 DEĞER KAZANDI

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 166,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 171,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,59 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,88 ile spor oldu.

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14000 PUANI DİRENÇ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 13.580,41 seviyesini görmesinin ardından bankacılık endeksi öncülüğünde gelen alımlarla günü pozitif tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi, sanayi üretimi, ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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