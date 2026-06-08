Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde, "S&K Star Karaca" markalı 4-5 yaş çocuk pantolonunun güvenlik standartlarına uygun olmadığı belirlendi. Bel kısmındaki büzme iplerinin izin verilen uzunluğu aşması nedeniyle ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, satıştaki ürünlerin toplatılması için geri çekme süreci başlatıldı.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) 2 Haziran 2026 tarihinde yayımlanan duyuruya göre, "S&K Star Karaca" markasına ait bir çocuk pantolonunun yürürlükteki güvenlik kriterlerine uygun olmadığı tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından ürünün satışı yasaklandı.

PANTOLON YASAKLANDI!

Denetimler sonucunda, "S&K Star Karaca" markasıyla satışa sunulan 4-5 yaş grubuna yönelik lacivert renkli çocuk pantolonunun güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edildi. Bu doğrultuda ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, satışta bulunan ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.

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Bakanlığın 2026060002 numaralı bildirimi kapsamında söz konusu ürünün piyasaya sunulması engellenirken, geri çekme sürecinin de başlatıldığı açıklandı.

Yapılan teknik incelemede ürünün TS EN 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik Standardı şartlarını karşılamadığı belirlendi. Değerlendirmelerde, giyside yer alan büzme iplerinin kullanım kurallarına uygun olmadığı, bel kısmındaki iplerin izin verilen uzunluğu aştığı ve açık uçlu büzme iplerinin 20 santimetrenin üzerinde olduğu tespit edildi.



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