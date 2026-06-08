Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, Liverpool'da forma giyen Hollandalı hücumcu Cody Gakpo'ya talip olduğu ileri sürüldü.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, İngiltere'de kariyerini sürdüren Cody Gakpo'yu gündemine aldığı belirtildi.

EZELİ RAKİPLER PEŞİNDE

Team Talk'ta yer alan habere göre; Liverpool'da forma giyen Cody Gakpo'ya Türk kulüpleri de dahil birçok takım talip oldu. İngiliz devinin 27 yaşındaki kanat oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendireceği ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin transferde harekete geçtiği belirtildi.

Cody Gakpo (solda)

BEŞ TAKIM DA DEVREDE

Premier Lig ekipleri Tottenham ve Aston Villa'nın yanı sıra Milan, Atletico Madrid ve Leipzig'in de Hollandalı yıldız ile ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.

BU SEZON 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Liverpool formasıyla bu sezon 52 maça çıkan Gakpo, bu müsabakalarda 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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