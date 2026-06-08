Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Liverpoollu yıldızın peşinde
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin, Liverpool'da forma giyen Hollandalı hücumcu Cody Gakpo'ya talip olduğu ileri sürüldü.
Özetle DinleFenerbahçe ve Beşiktaş, Liverpoollu yıldızın peşin...
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Spor 2 dk önce
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Liverpool'da forma giyen Cody Gakpo'yu transfer gündemine aldı.
- Liverpool'un 27 yaşındaki kanat oyuncusu Cody Gakpo'ya birçok takım talip oldu.
- Fenerbahçe ve Beşiktaş, Gakpo'nun transferi için harekete geçti.
- Tottenham, Aston Villa, Milan, Atletico Madrid ve Leipzig de Gakpo ile ilgileniyor.
- Gakpo, bu sezon Liverpool formasıyla 52 maçta 9 gol ve 6 asist katkısı sağladı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, İngiltere'de kariyerini sürdüren Cody Gakpo'yu gündemine aldığı belirtildi.
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EZELİ RAKİPLER PEŞİNDE
Team Talk'ta yer alan habere göre; Liverpool'da forma giyen Cody Gakpo'ya Türk kulüpleri de dahil birçok takım talip oldu. İngiliz devinin 27 yaşındaki kanat oyuncusuna gelecek teklifleri değerlendireceği ve Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin transferde harekete geçtiği belirtildi.
BEŞ TAKIM DA DEVREDE
Premier Lig ekipleri Tottenham ve Aston Villa'nın yanı sıra Milan, Atletico Madrid ve Leipzig'in de Hollandalı yıldız ile ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.
BU SEZON 15 GOLE KATKI SAĞLADI
Liverpool formasıyla bu sezon 52 maça çıkan Gakpo, bu müsabakalarda 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
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