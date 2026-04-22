Fenerbahçe'yi 120+2'de yıkan penaltı doğru karar mı? "Yine bir VAR skandalı"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, konuk olduğu Konyaspor'a uzatma bölümünde yediği golle 1-0 mağlup olarak elendi. Hakem Ozan Ergün'ün, VAR odasına bulunan Erkan Engin'in uyarısıyla saha kenarında monitörden izledikten sonra beyaz noktayı göstermesi karşılaşmaya damga vurdu.
Konyaspor-Fenerbahçe müsabakasına damga vuran son dakika penaltı kararı gündem oldu. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayıncı kuruluşunda görev yapan eski FIFA kokartlı hakem Mustafa Çulcu, Sırp oyuncu Marko Jevtovic'in golle sonuçlandırdığı tartışmalı penaltıyı değerlendirdi.
"SKANDAL BİR VAR UYGULAMASI"
Bir dönem Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı da yapan Mustafa Çulcu, Sabah'taki köşesinde, "Uzatmanın son dakikalarında skandal bir VAR uygulaması ve Fenerbahçe penaltıdan yediği golle elendi" yorumunda bulundu.
"VAR karışamaz" başlıklı yazıdan ilgili bölüm şöyle:
118'de Erkan Engin ile yine bir VAR uygulama skandalı yaşandı. Hakemin OFR'de bu kadar uzun süre izleyerek verdiği penaltı 'açık ve bariz hata' değildir. 120+2'de atılan goldeki penaltıyı hakem sahada vermiş olsa karara saygı duyarız lakin bu gri pozisyona VAR asla karışamaz.