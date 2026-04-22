Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a yenilerek elendikleri müsabakanın ardından konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"VAR VERİYORSA PENALTIDIR"

Konyaspor'un kazandığı penaltı pozisyonunu değerlendiren Tedesco, "Penaltı pozisyonunu izlemedim ama VAR böylesine bir penaltıyı veriyorsa kabul etmemiz gerekir. Bunu çok net hissettik; Rizespor maçında yediğimiz son saniye golü bizi çok etkiledi. Bu maçın başında istediğimiz akışı, ruhu hissedemedik ama sonraki dakikalarda daha iyiye gittik. Oyunun içerisinde en iyi olduğumuz periyot, uzatma devresinin ilk yarısındaydı. Eğer bu tarz maçlarda gol atamazsanız sonraki tura gidemezsiniz. Golü atmanız gerekiyor." diye konuştu.

Tedesco'dan Galatasaray, Asensio ve penaltı sözleri!

"UMARIM ASENSİO DERBİYE YETİŞECEK"

Galatasaray derbisi ve sakatlığı bulunan Asensio hakkında konuşan Tedesco, "Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Takımım Galatasaray derbisinde elinden geleni yapacak. Öncesinde toparlanmamız gerekiyor. Bu maç 120 dakika oynandı, derbiden önde birkaç antrenmanımız olacak. Umarım Asensio derbiye yetişecek. Yarın bireysel antrenmana çıkacak ardından takımla 3 gün antrenman yapacak. En azından maç için müsait olacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

