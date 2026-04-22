Rıdvan Dilmen'den gece 12.14'te Fenerbahçe paylaşımı: Böyle şey olur mu?
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, 120+2'de penaltıdan yediği golle Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin kupaya veda etmesinin ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor deplasmanına çıktı. 90 dakikası golsüz eşitlikle sona eren müsabakada uzatmalara gidildi. Ev sahibi, 120+2'nci dakikada Marko Jevtovic ile penaltıdan bulduğu golle yarı finale yükselen taraf oldu. RAMS Park'ta lider Galatasaray ile 26 Nisan Pazar günü oynayacağı dev derbi öncesi Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda art arda şoklar yapayan sarı-lacivertliler hakkında eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA 3-4 KİLİT OYUNCUYA İZİN"
Fenerbahçe efsanelerinden 63 yaşındaki yorumcu, gece saat 12.14'te X hesabından şu paylaşımı yaptı:
Biz turu sadece bugün kaybetmedik! Kendi sahamızda Beşiktaş maçında 3-4 kilit oyuncuya izin! Sonra deplasmana gitmek zorunda kal! Böyle şey olur mu? Ligde şampiyonluğun garanti değil ki! Kupa'da '4 büyükler'den 3'ü çeyrek finali kendi evlerinde oynuyor! Sen deplasmanda! Hayırlısı! İnşallah pazar günü kazanırız ve milyonlarca tutkulu büyük Fenerbahçe taraftarını mutlu eder ve tekrar son 3 haftaya ciddi şansımız olarak gireriz!
DİLMEN'İN TEPKİ GÖSTERDİĞİ MAÇ
Sarı-lacivertliler, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine Beşiktaş derbisiyle başlamış, 23 Aralık'ta Kadıköy'ün ev sahipliği yaptığı C Grubu ilk karşılaşmasını 2-1'lik skorla kaybetmişti.