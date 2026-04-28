Duyanlar kulaklarına inanamıyor! Çalınan aracını kendisi satın aldı
İngiltere’de yaşayan Ewan Valentine, çalınan 20 bin sterlinlik aracının yerine yenisini almak isterken akıllara durgunluk veren bir olay yaşadı. Valentine, internette bulup satın aldığı 'yeni' aracın, aslında kendi çalınan arabası olduğunu içindeki çikolata paketlerinden ve navigasyon kayıtlarından fark etti.
- Ewan Valentine, çalınan siyah Honda Civic aracının birebir aynısını yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bir galeride buldu.
- Valentine, 20 bin sterlin ödeyerek satın aldığı aracın içinde çalınan aracındaki gibi temizlenmemiş çadır kazıkları, çam ağacı dalları ve Mars çikolata ambalajları olduğunu fark etti.
- Şüpheleri üzerine navigasyon sistemini kontrol eden Valentine, eski ev adreslerinin kayıtlı olduğunu görünce aracın kendi aracı olduğunu anladı.
- Plakası değiştirilmiş ve kilometresiyle oynanmış olmasına rağmen, satın aldığı aracın şasi numarası değiştirilerek 'klonlanan' kendi aracı olduğu anlaşıldı.
- Durumu polise ve Honda servisine bildiren Valentine, teknik ekip tarafından aracın kendisine ait olduğu teyit edildi.
- Aracın satıcı galeriyi de dolandıran profesyonel hırsızlar tarafından klonlandığı anlaşıldı.
Solihull şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Ewan Valentine, bir sabah uyandığında garajındaki siyah Honda Civic model aracının çalındığını fark etti. Büyük bir üzüntü yaşayan Valentine, sigorta işlemlerini başlattıktan sonra vakit kaybetmeden aynı modelden bir araç aramaya koyuldu.
SATIN ALDIKTAN SONRA FARK ETTİ
Yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bir galeride, hayallerindeki aracın 'tıpatıp aynısını' bulan adam, başına geleceklerden habersizdi. Valentine, galeriden 20 bin sterlin ödeyerek satın aldığı aracı eve getirirken yolculuk sırasında bazı tuhaflıklar fark etti. Aracın içinde temizlenmemiş çadır kazıkları, çam ağacı dalları ve Mars çikolata ambalajları vardı, tıpkı çalınan aracında olduğu gibi.
NAVİGASYONDA EV ADRESİ KAYITLI ÇIKTI
BBC'nin haberine göre, şüpheleri üzerine navigasyon sistemini kontrol eden genç adam, eski ev adreslerinin kayıtlı olduğunu görünce şok geçirdi. Plakası değiştirilmiş ve kilometresiyle oynanmış olmasına rağmen, satın aldığı Honda’nın kendi aracı olduğunu anladı.
Durumu hemen polise ve Honda servisine bildiren Valentine, yapılan incelemelerle gerçeği tescilledi. Teknik ekip, Valentine'ın eski anahtarının kapıyı açmasıyla aracın ona ait olduğunu kesinleştirdi.
ŞASİ NUMARASINI DEĞİŞTİRİP ARACI 'KLONLAMIŞLAR'
Profesyonel hırsızlar tarafından şasi numarası değiştirilerek 'klonlanan' aracın, satıcı galeriyi de dolandırdığı anlaşıldı. "Kendi arabamı satın alacak kadar saf hissetsem de, bu kadar profesyonel bir taklidi kimse anlayamazdı" diyen Valentine, şimdi ödediği parayı geri almayı bekliyor.