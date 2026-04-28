Ankara’da ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle geniş çaplı su kesintisi yaşanıyor. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamaya göre, arıza nedeniyle başta Keçiören olmak üzere Ayaş, Kalecik ve Sincan ilçelerinde su verilemiyor.

Kesintinin merkezinde ise Keçiören yer alıyor. Ayvalı Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan 1000’lik çelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle ilçede genel bir su kesintisi uygulanıyor.

Ankaranın birçok ilçesinde (Keçiören, Ayaş, Kalecik, Sincan...) su kesintisi! Sular ne zaman gelecek?

SU KESİNTİSİ DUYURUSU

ASKİ'den yapılan açıklamada; "Ayvalı Mahallesi 209. Sokak’ta bulunan 1000’lik çelik içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle Keçiören genelinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Ekiplerimiz arızaya müdahale etmekte olup, çalışmaların bu gece tamamlanması öngörülmektedir." denildi.

28 NİSAN TARİHLİ KESİNTİ PROGRAMI





