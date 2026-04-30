2026 Yılı Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası (Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin) için takvim belli oldu. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi tarafından yapılan duyuruyla kura tarihi duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı unvan değişikliği kurasına ilişkin takvim netleşti. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar kapsamında başvuru süreci ve kura tarihi duyuruldu. Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği kurası ne zaman? Takvim belli oldu

SAĞLIK BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KURA TAKVİMİ

Buna göre adaylar başvurularını 29 Nisan–4 Mayıs 2026 tarihleri arasında, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirecek. Başvuruların değerlendirme sonuçları ise 14 Mayıs 2026’da ilan edilecek.

İnceleme sonucunda başvurusu reddedilen adaylar, 15 Mayıs 2026 saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden itirazda bulunabilecek. İtiraz sonuçları 21 Mayıs 2026 tarihinde yine aynı platform üzerinden açıklanacak.

Atamaların belirleneceği unvan değişikliği kurası ise 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası