Nissan, uzun süredir kullanmadığı Pixo adını tamamen elektrikli bir şehir otomobiliyle yeniden canlandırdı. Renault Twingo E-Tech ile ortak teknik altyapıdan yararlanan yeni Pixo; LFP bataryası, 259 kilometrelik menzili ve standart hızlı şarj desteğiyle 2027’nin başında Avrupa yollarına çıkacak.

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Nissan, Avrupa’daki elektrikli otomobil ürün gamını aşağıya doğru genişletecek yeni Pixo’yu resmen tanıttı. A segmentinde konumlandırılan dört kişilik otomobil, özellikle dar sokaklar, yoğun trafik ve sınırlı park alanları düşünülerek geliştirildi.

Pixo adı Nissan açısından yeni değil. Modelin ilk nesli 2009-2013 yılları arasında Suzuki Alto’nun kardeşi olarak satılmıştı. Yaklaşık 13 yıllık aranın ardından geri dönen isim, bu kez benzinli motor yerine tamamen elektrikli bir altyapıyla karşımıza çıkıyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

RENAULT TWİNGO İLE AYNI TEMELİ KULLANIYOR

Yeni Pixo, Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı kapsamında Renault tarafından geliştirilen yeni Twingo E-Tech ile ortak teknik temelden yararlanıyor. İki otomobilin gövde yapısı, bataryası, elektrik motoru ve kabin mimarisi büyük ölçüde aynı.

Üretim de Renault’nun Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında gerçekleştirilecek. Aynı tesiste Twingo E-Tech ve bu otomobillerle teknik akrabalığı bulunan yeni Dacia Spring’in de üretilmesi planlanıyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

Nissan, Pixo’yu Fransız kardeşlerinden ayırmak için özellikle ön ve arka tasarım üzerinde çalışmış. Kare biçimli farlar, piksel desenli gündüz aydınlatmaları ve robot yüzünü andıran ön tampon, aracın en belirgin tasarım özelliklerini oluşturuyor.

Piksel teması jantlarda ve arka aydınlatmalarda da devam ediyor. Ön bölüm Twingo’dan önemli ölçüde farklı görünürken yan profil ve kabinin genel yapısı iki model arasındaki akrabalığı gizlemiyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

NİSSAN’IN AVRUPA’DAKİ İLK LFP BATARYALI MODELİ

Pixo’nun ön aksında 60 kW, yaklaşık 80 HP güç üreten tek bir elektrik motoru bulunuyor. Modelde 27,5 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip lityum demir fosfat, yani LFP batarya kullanılıyor.

Bu batarya Pixo’yu, Nissan’ın Avrupa’da satışa sunacağı ilk LFP bataryalı otomobil haline getiriyor. Nikel ve kobalt kullanılmayan LFP hücreler, düşük üretim maliyeti, uzun kullanım ömrü ve yüksek termal kararlılığıyla özellikle ulaşılabilir fiyatlı elektrikli otomobillerde giderek daha fazla tercih ediliyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

Nissan’ın açıkladığı WLTP menzili 259 kilometre. Bu değer uzun otoyol yolculuklarından çok şehir içi kullanım için yeterli bir menzil sunmayı hedeflediğini gösteriyor. Resmi tüketim değerinin yaklaşık 12,4 kWh/100 km seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

HIZLI ŞARJ BÜTÜN VERSİYONLARDA STANDART

Nissan, Pixo’nun giriş versiyonunda dahi AC ve DC şarj donanımını sınırlamayacak. Otomobilde 11 kW üç fazlı AC ve 50 kW DC hızlı şarj desteği standart olarak sunulacak.

Uygun bir hızlı şarj istasyonu kullanıldığında bataryanın yüzde 15’ten yüzde 80’e yaklaşık 28 dakikada doldurulabileceği açıklanıyor. Bataryanın küçük olması nedeniyle 50 kW’lık sınırlı şarj gücü, şehir otomobili açısından kabul edilebilir bir süre ortaya çıkarıyor.

Tek pedallı sürüş sağlayan One Pedal sistemi de standart özellikler arasında bulunuyor. Sürücü gaz pedalından ayağını çektiğinde otomobil rejeneratif frenleme yaparak yavaşlıyor ve ortaya çıkan enerjiyi bataryaya geri aktarıyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

KÜÇÜK GÖVDEDEN 356 LİTRELİK BAGAJ ÇIKTI

Yeni Nissan Pixo 3.796 mm uzunluğa, 1.790 mm genişliğe ve 1.512 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi 2.492 mm, yerden yüksekliği ise 140 mm olarak açıklanıyor.

Aracın 9,9 metrelik dönüş çapı, dar sokaklarda manevra yapmayı ve küçük park alanlarına girmeyi kolaylaştırıyor. Dört yetişkin için tasarlanan kabinde arka koltuklar birbirinden bağımsız olarak ileri ve geri kaydırılabiliyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

Koltukların konumuna bağlı olarak bagaj hacmi 356 litreye kadar çıkıyor. Bu alanın 50 litrelik bölümü şarj kablolarının saklanması için ayrılmış. Arka koltuklar yatırıldığında taşıma kapasitesi 1.221 litreye ulaşıyor. Kabin içerisinde ayrıca toplam 18 litrelik küçük eşya gözü bulunuyor.

GEMİNİ DESTEKLİ MULTİMEDYA SİSTEMİ

Pixo’nun kokpitinde 7 inçlik dijital gösterge paneli ile 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran kullanılıyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

Sisteme entegre edilen Gemini yapay zeka asistanı navigasyon, iletişim ve eğlence işlevlerinin doğal sesli komutlarla yönetilmesine yardımcı olacak. Nissan, Pixo’nun Avrupa A segmentinde Gemini’yi yerleşik olarak sunan ilk model olduğunu belirtiyor.

Yeni Nissan Pixo tanıtıldı: 259 km menzilli uygun fiyatlı elektrikli şehir otomobili

MyNissan uygulaması üzerinden otomobilin şarj durumu kontrol edilebilecek, rota ve şarj noktası planlaması yapılabilecek. Şerit takip yardımcısı ve otomatik acil frenleme gibi temel sürüş destek sistemleri de ürün gamında yer alacak.

FİYATI ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK

Yeni Nissan Pixo’nun Avrupa fiyatı henüz paylaşılmadı. Nissan, ülkelere göre donanım seçeneklerini, fiyatları ve ön sipariş ayrıntılarını Aralık 2026’dan itibaren açıklayacak. İlk müşteri teslimatlarının ise 2027’nin başında başlaması planlanıyor.

Teknik kardeşi Renault Twingo E-Tech’in yaklaşık 20 bin euroluk başlangıç fiyatı, Pixo için de benzer bir seviyenin hedeflenebileceğini düşündürüyor.

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