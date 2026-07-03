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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, araçların camlarını silmemesi konusunda zabıta ekiplerince uyarılan akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, çarşı merkezinde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek alevleri güçlükle söndürdüğü korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansırken, vücudunda ciddi yanıklar oluşan şahıs hastanedeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Adana'ya sevk edildi.

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