İstanbul'da girmedikleri ev kalmamış! 1 milyonluk ziynet eşyasıyla yakalandılar
İstanbul'da evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlenen 3 kadın, kaçtıkları ticari takside yakalandı. Şahısların üzerinde 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirilirken; kadınlardan birinin 238 suç, 24 aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.
- Şüphelilerin üzerlerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.
- Kadınlardan birinin 238 suç kaydı ve 24 aranma kaydı olduğu belirtildi.
- Diğer kadınların da çok sayıda suç kayıtları ve kesinleşmiş hapis cezaları olduğu öğrenildi.
- Operasyon, kadınların son hırsızlıklarının ardından kaçarken gerçekleştirildi.
- Çalınan ziynet eşyaları ve nakit paralar sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
İstanbul'da Küçükçekmece, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde meydana gelen evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
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TAKSİDE YAKALANDILAR
Ekiplerin olaylarla ilgili yaptığı saha ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Küçükçekmece'deki bir ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen Ela C. ile Beylikdüzü ve Bakırköy'de milyonlarca lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı çaldıkları tespit edilen Ceylan Ç. ve Gülseren Ç., 1 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirdikleri son hırsızlığın ardından kaçtıkları ticari taksi içerisinde Avcılar-Haramidere bağlantı yolunda düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı.
1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çalınan nakit paralar ile yaklaşık 1 milyon TL değerindeki çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilerek sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Şüphelilerden E.C.'nin 47 suç kaydı, C.Ç.'nin 238 suç, 24 aranma kaydı, 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası, G.Ç'nin ise 40 suç, 18 adet aranma ve 9 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kadınların binalara girip çıktıkları anlar ise kameraya yansıdı.