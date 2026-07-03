İstanbul Esenler'de 3'üncü kattaki dairenin penceresine çıkan bebeğin korkuluksuz mermer üzerinde yürüdüğü anlar yürekleri ağza getirdi. Mahalleliyi paniğe sürükleyen olayda olası facia, annenin son anda yaptığı müdahaleyle önlendi.

Annesinin kısa süreli dalgınlığından yararlanarak 3'üncü kattaki pencereye çıkan bebeğin tehlikeli anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren olay, annenin müdahalesiyle faciaya dönüşmeden sona erdi.

KORKU DOLU GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Olay, Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin kısa süreli dalgınlığını fırsat bilen bebek, evin 3'üncü katındaki korkuluk bulunmayan pencereye çıkarak mermer üzerinde yürümeye başladı. Bebeği pencere üzerinde gören mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, bazı vatandaşlar muhtemel bir düşme ihtimaline karşı binanın önünde önlem almaya çalıştı.

Nefes kesen anlar! 3. kattaki evin penceresinde yürüyen bebek yürekleri ağza getirdi

O anlar çevrede büyük paniğe neden oldu. Durumu fark eden anne, zaman kaybetmeden bebeğini güvenli şekilde içeri alarak muhtemel bir faciayı son anda önledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yaşanan korku dolu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bebeğin pencere mermeri üzerinde yürüdüğü ve vatandaşların endişeyle olayı takip ettiği anlar yer aldı.

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