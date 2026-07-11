Almanya'da Düsseldorf ile Köln arasındaki ana demiryolu hattında çıkan yangının ardından ulaşım ağı felç oldu. Güvenlik kaynaklarının sabotaj olarak değerlendirdiği saldırıyı aşırı sol bir grup üstlendi.

Almanya'da Düsseldorf ile Köln arasındaki en önemli demiryolu hatlarından birinde meydana gelen yangının ardından ulaşım ağında tam bir kaos yaşanıyor.

Langenfeld ile Leverkusen arasındaki iki farklı noktada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülse de çok sayıda sinyal kablosu ağır hasar aldı.

Güvenlik kaynakları olayın teknik bir arıza değil, doğrudan bir sabotaj eylemi olduğunu açıkladı.

Almanya'da tren hattına bombalı sabotaj: Seferler durduruldu

Köln Polisi Devlet Güvenliği Birimi saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, aşırı sol bir örgüt 'indymedia.org' sitesinde bir mektup yayınlandı.

DÜZENEK YERLEŞTİRDİLER

Söz konusu aşırı sol grup, yayımladığı mektupta demiryolu hattına yönelik sabotajı kendilerinin düzenlediğini ve düzenek yerleştirdiklerini açıkladı.

Yetkililere göre aynı grup, yaklaşık bir yıl önce Düsseldorf ile Duisburg arasındaki ana demiryolu hattına da saldırı düzenledi.

Almanya'da tren hattına bombalı sabotaj: Seferler durduruldu

SEFERLER İPTAL, GECİKMELER SÜRÜYOR

Deutsche Bahn sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hasarın mümkün olan en kısa sürede onarılması için çalışmaların sürdüğü ancak hattın ne zaman yeniden seferlere açılacağının henüz öngörülemediği kaydedildi.

Sabotaj nedeniyle hem şehir içi hem de şehirlerarası tren seferlerinde iptaller ve en az 30 dakikalık gecikmeler yaşanıyor.

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