Bolu'nun Seben ilçesinde Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.

Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'de, istifalar da art arda yaşanıyor.

Son olarak 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Seben Belediye Başkanı seçilen Uygar Oturakdaş, partisinden istifa etti.

MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'ın yanı sıra ilçede CHP'den 5 belediye meclis üyesinin de istifa ettiği öğrenildi. Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, istifasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

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