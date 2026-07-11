İhlas Haber Ajansı
CHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti
Bolu'nun Seben ilçesinde Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Özetle DinleCHP'li bir belediye başkanı daha istifa etti
Kaydet
Gündem az önce
Mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim kriziyle birlikte CHP'de istifalar artarken, Seben Belediye Başkanı ve beş belediye meclis üyesi partiden ayrıldı.
- CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yönetim krizi yaşanıyor.
- İstifalar art arda gerçekleşiyor.
- 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Seben Belediye Başkanı seçilen Uygar Oturakdaş partisinden istifa etti.
- Seben'de CHP'den 5 belediye meclis üyesi de istifa etti.
- Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş istifasıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
0:00 0:00
1x
Mutlak butlan kararının ardından yönetim krizinin yaşandığı CHP'de, istifalar da art arda yaşanıyor.
Son olarak 2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Seben Belediye Başkanı seçilen Uygar Oturakdaş, partisinden istifa etti.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
Almanya'da tren hattına bombalı sabotaj: Seferler durduruldu
MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ
Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş'ın yanı sıra ilçede CHP'den 5 belediye meclis üyesinin de istifa ettiği öğrenildi. Seben Belediye Başkanı Uygar Oturakdaş, istifasına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR