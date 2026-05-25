Galatasaray'ın 10+4 karşıtlığı yeni değil: TFF'yi geri adıma zorlayan o başvuru!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 10+4 kuralı (10 yabancı oyuncu için yaş kriteri bulunmuyor, 4 yabancı oyuncunun 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu) uygulanacağını duyurdu. Galatasaray Kulübü'nün, yabancı kontenjanındaki değişikliğe geçtiğimiz sezondan itibaren karşı çıktığı ve Tahkim Kurulu'na başvurduğu belirtildi.
Galatasaray, TFF'nin açıkladığı "10+4" kuralına karşı geçtiğimiz sezondan itibaren hukuk mücadelesi vererek kuralların esnemesini sağladı.
- Galatasaray, TFF'nin 18 Nisan 2025 tarihli yabancı kuralı düzenlemelerinin tamamen iptali için duruşma talepli resmi başvuruda bulundu.
- Tahkim Kurulu, kökten iptal istemini reddetti ancak Galatasaray'ın talebi kuralın esnemesine yol açtı.
- Kulübün "müktesep hakların korunması" talebi TFF tarafından kabul gördü.
- Yapılan revizyonla, sözleşmesi süren 2003 doğumlu 2 oyuncunun kazanılmış hakları korundu.
ALİ NACİ KÜÇÜK - TFF'nin yeni “10+4” yabancı kuralına karşı çıkan Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezondan beri ciddi bir hukuk mücadelesi yürüttüğü ortaya çıktı.
GALATASARAY BAŞVURDU, KURAL ESNEDİ
Sarı-kırmızılı kulüp, TFF’nin 18 Nisan 2025 tarihli "yabancı kuralı" düzenlemelerinin tamamen iptali için duruşma talepli resmi başvuruda bulunmuş. Tahkim Kurulu, bu kökten iptal istemini reddetse de, Galatasaray’ın kararlı duruşu TFF’yi geri adım atmaya ve kuralı esnetmeye zorladı.
Kulübün B planı olan “müktesep hakların korunması” talebi TFF tarafından kabul gördü. Yapılan revizyonla, sözleşmesi süren 2003 doğumlu 2 oyuncunun kazanılmış hakları korundu.
