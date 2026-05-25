Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de 10+4 kuralı (10 yabancı oyuncu için yaş kriteri bulunmuyor, 4 yabancı oyuncunun 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunlu) uygulanacağını duyurdu. Galatasaray Kulübü'nün, yabancı kontenjanındaki değişikliğe geçtiğimiz sezondan itibaren karşı çıktığı ve Tahkim Kurulu'na başvurduğu belirtildi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - TFF'nin yeni “10+4” yabancı kuralına karşı çıkan Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezondan beri ciddi bir hukuk mücadelesi yürüttüğü ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

GALATASARAY BAŞVURDU, KURAL ESNEDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, TFF’nin 18 Nisan 2025 tarihli "yabancı kuralı" düzenlemelerinin tamamen iptali için duruşma talepli resmi başvuruda bulunmuş. Tahkim Kurulu, bu kökten iptal istemini reddetse de, Galatasaray’ın kararlı duruşu TFF’yi geri adım atmaya ve kuralı esnetmeye zorladı.

Süper Lig'de kulüplerin kadrosundaki 10 yabancı oyuncu için yaş kriteri aranmayacak. 14 yabancının en az 4'ünün ise 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması gerekecek.

Kulübün B planı olan “müktesep hakların korunması” talebi TFF tarafından kabul gördü. Yapılan revizyonla, sözleşmesi süren 2003 doğumlu 2 oyuncunun kazanılmış hakları korundu.

