İhlas Haber Ajansı
Yaz kapıda! Şırnak'ta ise karla mücadele devam ediyor
Yaz mevsimine girilmesine günler kala Şırnak'ta karla mücadele sürüyor. Ekipler 7 aydır karla kaplı yolları açmak içi canla başla çalışmalarına devam ediyor.
Gündem 2 dk önce
Haziran ayına girilmesine rağmen Şırnak'ta karla mücadele devam ediyor, ekipler 7 aydır karla kaplı yolları açmak için tüneller açarak ilerliyor.
- Ekipler, Beytüşşebap'ta yollarda tüneller açarak ilerliyor.
- Lise Tayrı köyü ve meydan yayla yolunu açmak için çalışılıyor.
- 5 kilometre boyunca kardan tüneller açılıyor.
- Kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği bölgelerde çığ düşen yerler temizleniyor.
Haziran ayına girilmesiyle yaz mevsimine geçiş yapılacakken, Şırnak'ta karla mücadele devam ediyor.
Ekipler 7 aydır karla kaplı yolları açmak için mücadele verirken, köy ve yayla yollarında tüneller açılarak ilerleniyor.
TÜNELLER AÇARAK İLERLİYORLAR
Şırnak Valiliğine bağlı İl Özel İdare ekipleri Beytüşşebap'ta yollarda tüneller açarak ilerliyor. Lise Tayrı köyü ve meydan yayla yolunu açmak için ekipler günlerdir canla başla çalışıyor.
ÇIĞ DÜŞEN YERLER TEMİZLENİYOR
5 kilometre boyunca kardan tüneller açarak yol açan ekipler kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği bölgelerde çığ düşen yerleri temizliyor.
YORUMLAR