Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş için Galatasaray’ın kapısını çalan Samsunspor, Danimarkalı stoperden gelen cevapla büyük şok yaşadı. Süper Lig’de başka bir takımda forma giymek istemediğini yönetime bildiren Nelsson’un kararı sonrası sarı-kırmızılılar transfer için yurt dışı seçeneklerine yöneldi.

YÜKSEL YILDIRIM İKİ İSMİ İSTEDİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları doğrultusunda Galatasaray yönetiminden savunma oyuncusu Victor Nelsson ve sol bek Kazımcan Karataş'ı kadrolarında görmek istediklerini iletti. İki kulüp arasında resmi temaslar başlasa da görüşmeler Danimarkalı stoper engeline takıldı.

"SÜPER LİG'DE FORMA GİYMEK İSTEMİYOR"

Spor basınına yansıyan haberlere göre, 27 yaşındaki Danimarkalı milli stoper Victor Nelsson, Süper Lig'de başka bir takımda forma giymeye sıcak bakmadığını sarı-kırmızılı yönetime iletti. Samsunspor'un transfer teklifine olumsuz cevap veren deneyimli savunmacının bu kararı sonrası, Galatasaray kulübü oyuncunun transferi için yurt dışından alternatif takım arayışlarına hız verdi.

HELLAS VERONA KÜME DÜŞTÜ

Sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşanan sürecin ardından satın alma opsiyonuyla İtalya Serie A ekibi Hellas Verona'ya kiralanan Nelsson, İtalya liginde sezonu tamamladı.

Hellas Verona'nın Serie A'yı 19. sırada bitirerek küme düşmesinin kesinleşmesiyle birlikte satın alma opsiyonu geçerliliğini yitirdi. Sözleşmesi gereği Galatasaray'a geri dönecek olan Nelsson'un transfer süreci önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

