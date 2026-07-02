Baltık Denizi'nde 2022 yılında Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen tarihi sabotajın arkasındaki sır perdesi aralandı. Almanya Federal Başsavcılığı, "Kaptan" lakaplı baş şüpheli eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov hakkında "savaş suçu" kapsamında iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu. Alman makamlarının uzun süre kimliğini bile tespit edemediği Ukraynalı komandonun gerçek kimliğini ise Türk istihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı nokta atışı biyometrik inceleme ortaya çıkardı. Aynı timin TürkAkım hattına da iki kez sabotaj girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Almanya Federal Başsavcılığı, 2022 yılında Baltık Denizi altındaki Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına düzenlenen tarihi sabotajın baş şüphelisi eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov hakkında "savaş suçu" kapsamında iddianame hazırladı.

İtalya’da yakalanmasının ardından Almanya’ya iade edilen ancak gerçek kimliğini uzun süre gizleyen "Kaptan" lakaplı sabotajcının kördüğüm olan kimlik bilgilerini ise Türk istihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı nokta atışı biyometrik inceleme çözdü.

Harekete geçen Türk emniyet ve istihbarat birimleri, geniş çaplı arşiv ve biyometrik veri incelemeleri gerçekleştirdi. Türk kolluk kuvvetlerinin derinlemesine yaptığı bu nokta atışı inceleme sayesinde, kod adı kullanılan şüphelinin gerçek kimliğinin 50 yaşındaki Serhii Kuznietsov olduğu kesin olarak belirlendi.

Almanların ismini bile bulamadığı sabotajcıyı Türk İstihbaratı çözdü! TürkAkım'ı hedef alan Kuznietsov savaş suçuyla yargılanacak

"SAVAŞ SUÇLUSU" OLARAK YARGILANACAK

Almanya Federal Başsavcılığı, Türk istihbaratının tespitiyle kimliği netleşen Kuznietsov hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sundu. Ukraynalı eski asker, uluslararası ceza hukukuna göre doğrudan "sivil enerji altyapısına saldırı düzenleyerek savaş suçu işlemekle" suçlanıyor.

Başsavcılığın resmi açıklamasına göre sanık patlayıcı kullanarak küresel çapta sabotaj gerçekleştirmek, sivil yapıları kasıtlı olarak tahrip etmek ve Almanya'daki kamu hizmetlerinin aksamasına neden olmak suçlarından eylül ayından itibaren hakim karşısına çıkacak.

Almanların ismini bile bulamadığı sabotajcıyı Türk İstihbaratı çözdü! TürkAkım'ı hedef alan Kuznietsov savaş suçuyla yargılanacak

YELKENLİ YATLA SABOTAJ: RİMİNİ’DEN HAMBURG HÜCRESİNE

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarına, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından yedi ay sonra, 26 Eylül 2022'de düzenlenen saldırının detayları da netleşti. Danimarka’nın Bornholm Adası yakınlarında gerçekleştirilen operasyonun koordinatörü olan Kuznietsov ve ekibi, Romanya'dan kiraladıkları bir yelkenli yatı kullanarak boru hatlarının geçtiği noktalara profesyonel patlayıcılar yerleştirdi ve her iki hattı da ağır hasarla kullanılamaz hale getirdi.

Almanların ismini bile bulamadığı sabotajcıyı Türk İstihbaratı çözdü! TürkAkım'ı hedef alan Kuznietsov savaş suçuyla yargılanacak

Alman Federal Başsavcılığı'nın çıkardığı kırmızı bültenle aranan baş şüpheli, 21 Ağustos 2025'te İtalya'nın Rimini kenti yakınlarında gözaltına alınmıştı. İtalyan yargısının iade kararını onamasının ardından 27 Kasım 2025'te helikopterle Almanya’ya getirilen Ukraynalı komando, o tarihten bu yana Hamburg'daki bir cezaevinde yüksek güvenlikli hücrede tutuluyor.

Almanların ismini bile bulamadığı sabotajcıyı Türk İstihbaratı çözdü! TürkAkım'ı hedef alan Kuznietsov savaş suçuyla yargılanacak

TÜRKAKIM HATTINI DA HEDEF ALMIŞLAR!

Soruşturma dosyasından çıkan en çarpıcı detaylardan biri de Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren TürkAkım boru hattı oldu. Ukraynalı elit komando timinin, Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan TürkAkım hattını havaya uçurmak için de plan yaptığı belirlendi.

Aynı timin Romanya’dan kiraladıkları başka bir yelkenli tekneyle Karadeniz'deki TürkAkım boru hattına yönelik iki kez somut sabotaj girişiminde bulunduğu, ancak Türk deniz sahasındaki sıkı güvenlik önlemleri ve teknik aksaklıklar sebebiyle bu hain girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığı ortaya çıktı.

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