Tek aday olarak girdiği seçimde alkışlarla kürsüye gelen Özbek “Yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin üzerine çıkmak için çalışacağız” diye konuştu.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü’nün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Tek aday olarak genel kurula giren Dursun Özbek, dördüncü defa başkan seçildi.

ÜSTÜNE ÇIKMALIYIZ

Tarihî başarıların üzerine çıkmak için çalışacaklarını vurgulayan Özbek “Genel Kurulun bize verdiği mesajı şöyle kabul ediyoruz, ‘Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez daha fazlasını ister. Bugüne kadar yaptıklarınızın çok üstüne çıkmanız lazım’ diye bir mesaj olarak kabul ediyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Dördüncü defa başkan seçilen Dursun Özbek: Galatasaray hep fazlasını ister

SENEYE 27. ŞAMPİYONLUK

Geçmişte yaptıkları hizmetin üzerine çıkmak için mesai harcayacaklarını söyleyen Özbek “Tüm genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray 2026-2028 döneminde de başarılı olacak. Seçim günleri Galatasaray’ın bayramıdır. Aslında tek adaylı seçim bizim genlerimizde yok ancak bu dönem böyle oldu. Bu da bize daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Galatasaray hiçbir zaman başarıya doymaz, hep daha fazlasını ister. Şimdi 2027 yılında 27. şampiyonluk için çalışacağız. Asıl maksadımız da Avrupa’da taraftarımızın yüzünü güldürmek olacak” dedi.

Dördüncü defa başkan seçilen Dursun Özbek: Galatasaray hep fazlasını ister

1.780 OY ALDI

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in tek aday olarak girdiği seçimde 2.079 üye oy kullandı. 1.780 geçerli oy çıktı. Bu rakam tek adaylı seçim için rekor anlamı taşıyordu. Genel kurula bin civarında üyenin katılması bekleniyordu.

ÖZBEK’İN YENİ YÖNETİMİ

Asil üyeler: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

Yedek üyeler: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

YABANCI KURALI YORUMU: SAYIYA TAKILMAYALIM

Bir dönem “Türkiye Futbol Direktörü” sıfatıyla görev yapan ve o dönemde “14 yerli oyuncu” esasına dayanan kuralın son olarak 10+4 yabancı oyuncuya dönüşmesiyle ilgili olarak Fatih Terim “Bizim dönemimizde 14 yabancı olarak lanse edilmişti ama esası 14 Türk mecburiyeti vardı. Sayıya takılmamak lazım. Kulüplerin, Türk futbolunun yararına olacak bir model üzerinde karar verilip devam edilmesi lazım” dedi.

Dördüncü defa başkan seçilen Dursun Özbek: Galatasaray hep fazlasını ister

NACİONAL BEKLEMESİN: TORREİRA ÇOK MUTLU

Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, eski kulübü Nacional’e dönme ihtimali hakkındaki sorulara “Şu anda Türkiye’de çok önemli bir dönem geçiriyorum. Bir sözleşmem var ve kulübüme her zaman saygı gösteririm. Sözleşmeme sadık birisiyim” cevabını verdi.

ALİ SAMİ YEN’DEN SONRA ÖZBEK TARİHE GEÇECEK

Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek Dursun Özbek, iki yıllık görev süresini doldurması hâlinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in (14 yıl) ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Yaklaşık 8 yıl 7 ayı bulacak olan Özbek, Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras’ı (7 yıl 1 ay) geride bırakacak.

Dördüncü defa başkan seçilen Dursun Özbek: Galatasaray hep fazlasını ister

UDİNESE’YE TEKLİF: AL ZANİOLA’YI VER ARTHUR’U

İtalyan basınından Il Messaggero, Galatasaray’ın, Zaniolo’nun bonservisini almak isteyen Udinese’den Arthur Atta’yı istediğini yazdı. Haberde Atta için Udinese’nin 30 milyon avroluk beklentisi olduğu, sarı kırmızılıların takasta Nelsson’u da kullanmayı düşündüğü vurgulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası