Dördüncü defa başkan seçilen Dursun Özbek: Galatasaray hep fazlasını ister
Tek aday olarak girdiği seçimde alkışlarla kürsüye gelen Özbek “Yeni dönemde geçmişte yaptığımız hizmetlerin üzerine çıkmak için çalışacağız” diye konuştu.
- Dursun Özbek, tek aday olarak girdiği seçimde 1.780 geçerli oy alarak rekor kırdı.
- Özbek, gelecek dönemde tarihî başarıların üzerine çıkma ve 2027'de 27. şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti.
- Yeni yönetim kurulu asil üyeleri ve yedek üyeleri duyuruldu.
- Fatih Terim, yabancı kuralı yorumunda sayılara takılmamak gerektiğini vurguladı.
- Lucas Torreira, eski kulübü Nacional'e dönme ihtimaliyle ilgili sorulara mevcut sözleşmesine sadık kalacağını belirterek cevap verdi.
- Dursun Özbek, görev süresini doldurması halinde Ali Sami Yen'den sonra en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.
- Galatasaray'ın Udinese'ye Arthur Atta için takas teklifinde bulunduğu iddia edildi.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü’nün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirildi. Tek aday olarak genel kurula giren Dursun Özbek, dördüncü defa başkan seçildi.
ÜSTÜNE ÇIKMALIYIZ
Tarihî başarıların üzerine çıkmak için çalışacaklarını vurgulayan Özbek “Genel Kurulun bize verdiği mesajı şöyle kabul ediyoruz, ‘Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez daha fazlasını ister. Bugüne kadar yaptıklarınızın çok üstüne çıkmanız lazım’ diye bir mesaj olarak kabul ediyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.
SENEYE 27. ŞAMPİYONLUK
Geçmişte yaptıkları hizmetin üzerine çıkmak için mesai harcayacaklarını söyleyen Özbek “Tüm genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. İnşallah Galatasaray 2026-2028 döneminde de başarılı olacak. Seçim günleri Galatasaray’ın bayramıdır. Aslında tek adaylı seçim bizim genlerimizde yok ancak bu dönem böyle oldu. Bu da bize daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Galatasaray hiçbir zaman başarıya doymaz, hep daha fazlasını ister. Şimdi 2027 yılında 27. şampiyonluk için çalışacağız. Asıl maksadımız da Avrupa’da taraftarımızın yüzünü güldürmek olacak” dedi.
1.780 OY ALDI
Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in tek aday olarak girdiği seçimde 2.079 üye oy kullandı. 1.780 geçerli oy çıktı. Bu rakam tek adaylı seçim için rekor anlamı taşıyordu. Genel kurula bin civarında üyenin katılması bekleniyordu.
ÖZBEK’İN YENİ YÖNETİMİ
Asil üyeler: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.
Yedek üyeler: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.
YABANCI KURALI YORUMU: SAYIYA TAKILMAYALIM
Bir dönem “Türkiye Futbol Direktörü” sıfatıyla görev yapan ve o dönemde “14 yerli oyuncu” esasına dayanan kuralın son olarak 10+4 yabancı oyuncuya dönüşmesiyle ilgili olarak Fatih Terim “Bizim dönemimizde 14 yabancı olarak lanse edilmişti ama esası 14 Türk mecburiyeti vardı. Sayıya takılmamak lazım. Kulüplerin, Türk futbolunun yararına olacak bir model üzerinde karar verilip devam edilmesi lazım” dedi.
NACİONAL BEKLEMESİN: TORREİRA ÇOK MUTLU
Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, eski kulübü Nacional’e dönme ihtimali hakkındaki sorulara “Şu anda Türkiye’de çok önemli bir dönem geçiriyorum. Bir sözleşmem var ve kulübüme her zaman saygı gösteririm. Sözleşmeme sadık birisiyim” cevabını verdi.
ALİ SAMİ YEN’DEN SONRA ÖZBEK TARİHE GEÇECEK
Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek Dursun Özbek, iki yıllık görev süresini doldurması hâlinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in (14 yıl) ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Yaklaşık 8 yıl 7 ayı bulacak olan Özbek, Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras’ı (7 yıl 1 ay) geride bırakacak.
UDİNESE’YE TEKLİF: AL ZANİOLA’YI VER ARTHUR’U
İtalyan basınından Il Messaggero, Galatasaray’ın, Zaniolo’nun bonservisini almak isteyen Udinese’den Arthur Atta’yı istediğini yazdı. Haberde Atta için Udinese’nin 30 milyon avroluk beklentisi olduğu, sarı kırmızılıların takasta Nelsson’u da kullanmayı düşündüğü vurgulandı.