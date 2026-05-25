M. City ile mukavelesi biten Bernardo Silva’ya 3 yıl için 45 milyon avro önerildi, o 55 istedi. Sarı kırmızılılar Buruk’un raporuyla E. Frankfurt’taki millî oyuncu için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Son şampiyon Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha konusunda uzun süredir gündemdeki isim Bernardo Silva’ydı. Manchester City ile mukavelesi biten ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldızın isteyeni çok. Onlardan birisi de sarı kırmızılılar. Dursun Özbek yönetimi, Silva için senelik 15 milyon avrodan üç sezonluk mukavele önerdi. İlkay Gündoğan ile görüşüp G.Saray hakkında detaylı bilgi alan ve teklife sıcak bakan Silva ise 3 yıl için 55 milyon avro talebinde bulundu. 31 yaşındaki oyuncunun önerisi kabul görmedi.

DEĞERİ 45 MİLYON €

Sarı kırmızılılarda yönetimde Silva’nın isteğine “M. City bizim Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibimiz. Onların serbest bıraktığı bir oyuncuya biz belirlediğimiz rakam üzerindeki parayı neden verelim” yaklaşımı geldi ve transferinden vazgeçildi. İbre ise E. Frankfurt forması giyen millî oyuncumuz Can Uzun’a döndü. Okan Buruk’un da transferine onay verdiği 20 yaşındaki orta saha yeni yabancı kuralında da Buruk’un elini güçlendirecek bir takviye olarak görülüyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon avro olan Can Uzun için görüşmelere ağırlık verilecek.

Can Uzun geride kalan sezonda 28 maçta 10 gol, 6 asistle oynadı.

YABANCI KURALI İÇİN TFF’YE 2025’TE BAŞVURULMUŞ

TFF’nin yeni “10+4” yabancı kuralına karşı çıkan G.Saray’ın geçen sezondan beri ciddi bir hukuk mücadelesi yürüttüğü ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulüp, TFF’nin 18.04.2025 tarihli yabancı kuralı düzenlemelerinin tamamen iptali için duruşma talepli resmî başvuruda bulunmuş.

Tahkim Kurulu bu kökten iptal istemini reddetse de, G.Saray’ın kararlı duruşu TFF’yi geri adım atmaya ve kuralı esnetmeye zorladı. Kulübün B planı olan “müktesep hakların korunması” talebi TFF tarafından kabul gördü. Yapılan revizyonla, sözleşmesi süren 2003 doğumlu 2 oyuncunun kazanılmış hakları korundu.

