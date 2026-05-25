Haftanın kitaplarında bu hafta "Sahaflar Çarşısı'ndan Hatıralar" ve "Napoléon devrine renkli bir bakış" okurları bekliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta 3 kitap öne çıkıyor.

SAHAFLAR ÇARŞISI’NDAN KİTAP KOKULU HATIRALAR

Tarihî Beyazıt Sahaflar Çarşısı’nın eskilerinden Turan M. Türkmenoğlu, büyük rağbet gören “Sahaflar Çarşısı’nda Görüp İşittiklerim”den sonra yeni bir eserle daha okuyucu karşısında…

“Sahaflar Çarşısı’ndan Hatıralar” adlı bu yeni kitap raflarda yerini aldı. Türkmenoğlu, eserinde Beyazıt’ta bulunan ve bugün daha ziyade ders kitaplarının satıldığı bir yere dönüşen çarşıyı yeniden gündeme getiriyor; kitaplar etrafında şekillenmiş çeşitli anekdotlarla çarşının tarihine ışık tutuyor.

Sahaf Türkmenoğlu, babasından kalan fotoğrafları yeniden elden geçirip yıllardır tuttuğu notları bir araya getirerek kitabı kaleme aldığını söylüyor. İbrahim Derbeder, Vala Nureddin ve Yurdakul Dağoğlu gibi isimlerin zikredildiği eserde, kitap hırsızlığı ve yurt dışına kaçırılan nadir kitaplar gibi can sıkıcı konulara da temas ediliyor.

Turan M. Türkmenoğlu, kitabı hazırlarken çarşı esnafından ve bilhassa Sahaflar Derneği Başkanı Adil Sarmusak’tan çok istifade ettiğini, Sarmusak’ın kendisine arşivini ve gönlünü açtığını ifade ediyor.

NAPOLÉON DEVRİNE RENKLİ BİR BAKIŞ

Bilgi ve imajları bir araya getiren infografikler, bir mevzuyu daha hızlı ve eğlenceli şekilde anlamamızı sağlıyor. Tarihin karmaşık ve bazen sıkıcı görülebilen yanları da infografikler sayesinde renkleniyor. Bu noktada Kronik Kitap’ın tarihin infografiklerle anlatıldığı eserleri dikkat çekiyor.

Onlardan biri olan “Napoléon ve İmparatorluğu: İnfografik” adlı eser neşredildi. Kitapta, imparatorlukların kurulup yıkıldığı, orduların kıtaları kasıp kavurduğu ve bir iradenin tarihin akışını değiştirdiği 19. yüzyıl, herkesçe kavranabilir bir dil ve özgün bir perspektifle ortaya konuyor.

Eserdeki konular yüzlerce çizim, çok sayıda grafik, özel haritalar ve farklı diyagramlarla anlatılıyor. Bonaparte ailesinin yükselişinden Grande Armée’nin taktik dehasına, Koalisyon Savaşları’nın kanlı muharebelerinden imparatorluğun çöküşüne, Viyana Kongresi’nden Saint Helena’nın ıssız kayalıklarına uzanan geniş bir yelpazeyi ele alan bu kitap, görselleriyle âdeta tarihi yeniden yaşatıyor.

