B-Sedan sınıfındaki iddialı modeli Logan’ı uzun aradan sonra ülkemizde satışa sunan Dacia, yeni geliştirdiği motor teknolojisi ile âdeta verimlilik dersi veriyor. Benzin+LPG ile toplam 1.500 km menzil sunan marka, tüketimde elektriklilere kafa tutuyor...

ALİ ÇELİK - Ulaşılabilir fiyat politikasıyla ön plana çıkan Dacia, 2026 yılı itibarıyla ürün gamındaki modellerin hepsini güncelledi. Garanti süresini 7 yıla çıkararak güven tazeleyen marka; standart olarak sunduğu ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri) teknolojileriyle güvenlik konusundaki iddiasını bir adım öteye taşıyor.

“Eco-G 120” adını verdiği yeni motor seçeneğiyle, yakıt maliyetleri konusunda elektrikli otomobillerle yarışacak düzeyde bir verimlilik sunan Dacia, düşük işletme maliyeti ve güçlü fiyat-fayda dengesiyle öne çıkarken satışa yeni sunduğu Logan modeli de 1 Haziran itibarıyla yollarla buluşmaya hazırlanıyor.

BİZİM İÇİN STRATEJİK BİR YIL

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, konuya ilişkin açıklamasında 2026 yılının Dacia markası için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

Yılın ilk çeyreğinde Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerimizin yenilenen versiyonlarını pazara sunduk. Haziran ayı itibarıyla da sedan segmentinde çokça tercih edileceğini öngördüğümüz Yeni Logan modelimizi ürün gamımıza dâhil ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ürün atağı ve yeni stratejimizle markayı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz. Herkes için ulaşılabilir mobilite anlayışını; rakipsiz tüketim maliyetleri, fiyat-performans odağı ve 7 yıl garanti güvencesiyle birleştirerek Dacia’yı Türkiye’de çok daha güçlü bir konuma taşıyoruz.

LPG’DEN ŞAŞIRTAN PERFORMANS

Yeni Sandero Stepway, Jogger ve Logan modellerinde sunulan Eco-G 120 otomatik motor seçeneği, oldukça iddialı bir performans ve ekonomi dengesi sergiliyor. 197 Nm tork ve 120 HP güç üreten 1.2 litrelik, üç silindirli turbo motor; 50 litre benzin ve 50 litre LPG kapasitesiyle toplamda 1.500 km’ye varan menzil sunuyor. Yapılan karşılaştırmalı testlere göre; DC şarjdan beslenen elektrikli bir otomobilin 100 km’deki enerji maliyeti 235 TL ile 245 TL arasında değişirken, Eco-G 120 motorun aynı şartlardaki LPG tüketim maliyeti ortalama 230 TL ile 240 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Özellikle menzil kaygısı yaşayan kullanıcılar için ideal bir alternatif olan bu motor seçeneğine ek olarak Dacia, bakım aralıklarını da 20 bin kilometreye çıkararak toplam sahip olma maliyetini çok daha cazip bir noktaya çekiyor.

