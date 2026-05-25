Stellantis ile Çinli otomotiv devi Dongfeng Motor, 34 yıllık iş birliklerini yeni bir ortak girişimle büyütme kararı aldı. Avrupa merkezli kurulacak yeni yapı kapsamında üretimden satışa kadar birçok faaliyet ortak yürütülürken, Dongfeng’in elektrikli araçlarının Avrupa’da üretimi de gündeme geldi.

ALİ ÇELİK - Dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, Dongfeng Motor ile 34 yılı aşkın süredir devam eden iş birliklerini büyütüyor. Bu kapsamda iki şirket; satış, distribütörlük, üretim, satın alma ve mühendislik faaliyetlerini ortak şekilde yürütmek amacıyla, Avrupa merkezli ve Stellantis liderliğinde yeni bir ortak girişim kurma niyetlerini açıkladı.

Ortak girişim; Dongfeng’in Voyah markalı araçlarının Avrupa’daki belirlenen pazarlarda satış ve distribütörlük faaliyetlerinden sorumlu olacak. Taraflar ayrıca, “Made-in-Europe” gereklilikleri doğrultusunda, Dongfeng’in yeni enerji araç modellerinin Fransa’daki Rennes fabrikasında lokalize edilmesini planlıyor. Öte yandan Stellantis ve Dongfeng Motor kısa süre önce, Çin iç pazarı ve ihracat için tamamen yeni Peugeot ve Jeep modellerinin Çin’de üretileceğini de duyurmuştu. Söz konusu ortaklıkla otomotivde küresel dengelerin değişeceğine dikkat çeken Stellantis CEO’su Antonio Filosa, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kamuoyu ile paylaştığımız bu plan, Dongfeng ile yakın zamanda güçlendirdiğimiz iş birliğini uluslararası ortaklıkta tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Stellantis’in küresel gücü ile Dongfeng’in Çin’deki gelişmiş NEV ekosistemini bir araya getirerek, müşterilerimize çok daha rekabetçi ürünler ve fiyatlandırma seçenekleri sunacağız. Bu sinerji, her iki grubun da dünya genelindeki büyüme hedefl erini perçinleyecek.”

