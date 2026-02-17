İngiltere’de ırkçıların camiye saldırısı, 12 yaşındaki otizmli Joshua’nın iyilik seferberliğine dönüştü. 60’tan fazla camiyi gezen, cemaatle sohbet edip kek dağıtan Joshua, tehditlere inat dayanışma ve merhametin sesi oldu.

İngiltere’de aşırı sağ görüşlü Alexander Hooper 2025 ekim ayında Peterborough kentindeki bir camide Müslüman karşıtı nefret eylemi gerçekleştirmişti.

12 yaşındaki otizmli Joshua ile babası Dan Harris, olayın ardından Müslümanlara destek için ve “Yalnız değilsiniz” mesajı vermek maksadıyla camiyi ziyaret edip cemaate kek dağıttı.

Başlangıçta tek seferlik planlanan ziyaret, kısa sürede Joshua’nın ülke genelinde camileri dolaşıp, kendi yaptığı kekleri dağıtması bir iyilik kampanyasına dönüştü.

Cemaatle birlikte camide namaz kılan Joshua’nın bu ziyaretler sayesinde sosyalleştiği, sakinleştiği ve camilerin huzurlu ortamına dikkat çektiği ifade edildi. Küçük Joshua’nın diğer hedefi ise, Türkiye’deki camileri ziyaret etmek.

