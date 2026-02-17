Küçük Joshua nefret karşıtlığı için camide
İngiltere’de ırkçıların camiye saldırısı, 12 yaşındaki otizmli Joshua’nın iyilik seferberliğine dönüştü. 60’tan fazla camiyi gezen, cemaatle sohbet edip kek dağıtan Joshua, tehditlere inat dayanışma ve merhametin sesi oldu.
- İngiltere'nin Peterborough kentinde bir camiye yönelik Müslüman karşıtı nefret eylemi gerçekleşti.
- Olayın ardından 12 yaşındaki otizmli Joshua ve babası, Müslümanlara destek için camiyi ziyaret edip kek dağıttı.
- Başlangıçta tek seferlik planlanan bu ziyaret, Joshua'nın ülke genelinde camileri dolaşıp kek dağıttığı bir iyilik kampanyasına dönüştü.
- Joshua'nın cami ziyaretleri sayesinde sosyalleştiği, sakinleştiği ve camilerin huzurlu ortamına dikkat çektiği belirtildi.
- Küçük Joshua'nın bir sonraki hedefi ise Türkiye'deki camileri ziyaret etmek.
İngiltere’de aşırı sağ görüşlü Alexander Hooper 2025 ekim ayında Peterborough kentindeki bir camide Müslüman karşıtı nefret eylemi gerçekleştirmişti.
Osmanlı’dan günümüze: Kanuni Sultan Süleyman Camisi zamana meydan okuyor
12 yaşındaki otizmli Joshua ile babası Dan Harris, olayın ardından Müslümanlara destek için ve “Yalnız değilsiniz” mesajı vermek maksadıyla camiyi ziyaret edip cemaate kek dağıttı.
Başlangıçta tek seferlik planlanan ziyaret, kısa sürede Joshua’nın ülke genelinde camileri dolaşıp, kendi yaptığı kekleri dağıtması bir iyilik kampanyasına dönüştü.
Cemaatle birlikte camide namaz kılan Joshua’nın bu ziyaretler sayesinde sosyalleştiği, sakinleştiği ve camilerin huzurlu ortamına dikkat çektiği ifade edildi. Küçük Joshua’nın diğer hedefi ise, Türkiye’deki camileri ziyaret etmek.