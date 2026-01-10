Anadolu Ajansı
Endonezya açıklarında korkutan deprem! İşte veriler
Endonezya’nın kuzeybatısında, Tobelo açıklarında meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Yetkililer, sarsıntı sonrası tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.
Özetle
Kaydet
Dünya az önce
Endonezya'nın Tobelo açıklarında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.
- Endonezya'nın kuzeybatısında, Tobelo açıklarında 6,5 büyüklüğünde deprem oldu.
- ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından kaydedildi.
- Merkez üssü Tobelo'nun 244 km doğusunda ve 51,6 km derinliğindeydi.
- Deprem orta şiddette hissedildi.
- Tsunami alarmı verilmedi.
Endonezya’nın kuzeybatısında yer alan Tobelo açıklarında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının Filipinler’in kuzeybatı açıklarında kaydedildiğini duyurdu.
TSUNAMİ UYARISI GELMEDİ
USGS verilerine göre, depremin merkez üssü Tobelo’nun yaklaşık 244 kilometre doğusunda bulunurken, yerin yaklaşık 51,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Orta şiddette hissedilen depremin ardından tsunami alarmı verilmedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR