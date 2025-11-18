Prof. Dr. Bülent Aydınlı, canlı organ bağışında en gönüllü vericilerin anneler olduğunu ve bağış sürecinin hem donör hem alıcı için büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, canlı vericili organ nakillerinde donör için ilk annelerin gönüllü olduğunu belirterek, “Anneler özellikle çocukları için ‘Benim gerekirse iki böbreğimi de alın, onunki çok iyi çalışsın. Ben diyalize girmeye razıyım.’ diyor. Anne dışındakilerin her zaman aklında bir soru işareti oluyor” dedi. Bu soru işaretlerini gidermek için vericiyi bilgilendirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aydınlı, “Hem donör hem de alıcı için bağış çok anlamlı” diye anlattı.

