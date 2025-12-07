Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın 8 Aralık’ta Ankara’ya yapacağı kritik ziyaret, hem diplomatik hem de savunma kulislerinde dikkatleri Türkiye’ye çevirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 8 Aralık’ta Türkiye’yi ziyaret edecek. Ziyarette iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin yedinci toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Direktörü Burhanettin Duran, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarının ele alınacağını, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelere dair kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını açıkladı. Ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Türkiye ile Macaristan, Erdoğan’ın 2023’teki Budapeşte ziyaretinde ilişkilerini “gelişmiş stratejik ortaklık” seviyesine yükseltmişti.

Türkiye-Macaristan işbirliğine özel önem verdiği bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a göre, Macarca Türkçe ile akraba ve Macarlar Hun İmparatorluğu hükümdarı Atilla'nın soyundan geliyor.

MACAR BASINI: TÜRK SİHA’LARI MACARİSTAN’DA TEST EDİLİYOR

Orban’ın Türkiye ziyareti öncesi Macar kamuoyunda savunma işbirliği yeniden gündeme geldi. Magyar Nemzet gazetesi, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU SİHA’larının Papa Hava Üssü’nde test edildiğini yazmıştı.

Haberde:

KARAYEL-SU’nun tam otonom kalkış–iniş kabiliyeti,

20 saate varan havada kalış süresi,

Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından aktif olarak kullanıldığı,

Fiyat-performans açısından rakiplerine göre avantajlı olduğu vurgulandı.

Macaristan Savunma Tedarik Yetkilisi Gáspár Maroth’un daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin 2018’den bu yana drone stratejisi yürüttüğü ve Türk firmalarının satın alma seçenekleri arasında güçlü bir konuma sahip olduğu ifade edilmişti.

EJDER YALÇIN TESLİMATLARI SON YILLARDA SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRDİ

Macar basını ayrıca Macaristan ile Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin yalnızca SİHA’larla sınırlı olmadığına dikkat çekti.

Nurol Makina üretimi Ejder Yalçın zırhlı araçlarından 10 adet, 2025 yılının şubat ayında Macar ordusuna teslim edilmişti. Kısa süre içinde 40 araçlık ek teslimatın yapılması da planlanıyor.

Gazeteye göre Karabağ, Libya ve Suriye’deki operasyonlarda Türk SİHA ve zırhlı araçlarının sergilediği performans, Macaristan’ın Türk savunma teknolojisine ilgisini artırıyor.

ZİYARETİN GÜNDEMİ: STRATEJİK DOSYALAR MASADA

Erdoğan–Orban görüşmesinde şu başlıklar öne çıkacak:

Savunma sanayi işbirliği ve ortak projeler

Ticaret hacminin yükseltilmesi

Enerji güvenliği

Avrupa Birliği–Türkiye ilişkileri

Türk Devletleri Teşkilatı ile koordinasyon

Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci statüsünde bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası