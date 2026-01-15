‘Göze perde inmesi’ olarak bilinen katarakt hem yaşlılarda hem de çocuklarda risk oluşturuyor. Çocuklarda çıkan kataraktın ameliyat edilmesinin zorunlu olduğu belirtilirken, yaşlılarda tek tedavisi cerrahi olarak o kesifleşmiş merceğin çıkartılması olduğu ifade edildi. İşte görme kaybına neden olabilen katarakta dair az bilinenler…

Halk arasında "göze perde inmesi" olarak bilinen katarakt çoğunlukla yaşlılarda görülse de çocuklarda risk altında. Kataraktı önlemenin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, göz muayenelerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini hatırlattı.

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucu görme kalitesinin bozulması olarak tanımlanıyor.

Çift görme, ışık saçılması, renklerde soluklaşma, sisli, puslu görme ve gözlük numarasının değişkenlik göstermesi gibi belirtileri olan kataraktın oluşumunda ilerleyen yaş, sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, birtakım ilaçların uzun süre kullanımı gibi durumlar da etkili oluyor.

Tek tedavisi ameliyat! Hem çocuklar hem de yaşlılar risk altında

Katarakt oluşumunda etkili olabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Hatice Nur Topuz "Katarakt gözümüzün içerisinde mevcut olan lensimizin yani göz içi merceğinin saydamlığını yitirmesi, yani matlaşmasıdır" dedi.

"TEK TEDAVİSİ VAR"

“Tek tedavisi cerrahi olarak o kesifleşmiş merceğin çıkartılması” diyerek uyaran Topuz, şunları söyledi:

Hasta sisli bir perdenin, buzlu bir camın arkasından görüyormuş gibi bir hisse kapılır. Daha ziyade yaşlılarda görüyoruz ama sadece yaşlılara has bir hastalık değil. Tek tedavisi cerrahi olarak o kesifleşmiş merceğin çıkartılması. Önlemek tamamen mümkün değil, belki geciktirilebilir. En yüksek körlük nedenidir ama geri dönüştürülebilir. Korkmasınlar, göz muayenelerini mutlaka düzenli yaptırsınlar.

“EN YÜKSEK KÖRLÜK NEDENİDİR”

Günümüzün artık en büyük sorunlarından birinin miyopinin olduğunu dikkat çeken Topuz, “Operasyon yaklaşık 10-15 dakika sürüyor, ağrısız oluyor, lokal anesteziyle yapıyoruz. Aynı gün taburcu edebiliyoruz. Hastaların birçoğunda ertesi gün belirgin bir görme artışı oluyor. Eğer kontrollerine düzenli gelir, ameliyat sonrası verdiğimiz damlaları da düzenli kullanırlarsa birkaç gün içinde net görüşe sahip oluyorlar. Katarakt tekrarlamaz ama ameliyattan aylar, yıllar sonra bizim lensin içine yerleştirdiğimiz bir zar var, o zarın üzerinde bulanıklaşmalar meydana gelebilir. Öyle bir durumda onu lazerle tedavi edebiliyoruz. Katarakt, en yüksek körlük nedenidir ama geri dönüştürülebilir” dedi.

"ÇOCUKLARDA AMELİYATI ELZEM"

Doç. Dr. Nihat Sayın, ise ameliyat sonrasında enfeksiyon ve kanama riski olduğunu hatırlattı. Dr. Sayın şunları söyledi:

Her ne kadar kolay gözükse de komplikasyonları açısından çok riskli bir ameliyat. O yüzden doktorlarının tavsiye ettikleri zamanlarda kontrollerine gelmeliler. Bazı durumlarda göz tansiyonunu artırabilir veya göz arkasındaki muayenemizi engelleyebilir. Bu durumlarda katarakt ameliyatının daha erken zamanlarda yapılması gerekebilir.

“KATARAKTI ÇOCUK FARK EDEMİYOR”

İki türlü katarakt olduğunu belirten Sayın, belirtileri şöyle sıraladı:

Çocuklardaki kataraktı zaten çocuk fark edemiyor, hekim ve anne, baba fark edebiliyor. Erken doğanlarda ve normal yeni doğanda ilk 1 ayında bir göz muayenesinin olmasını, katarakt var mı yok mu açısından istiyoruz.

Sayın “İkincisi erişkinler, onlar da görme keskinliği azalması şikayetiyle geliyor, kendilerini biliyorlar. Çocuklardaki katarakt ameliyatı çok acil ve elzem. Erişkinlerde hastanın şikayetine göre karar veriyoruz. Erken tanı özellikle çocuklarda çok önemli. Çünkü göz tembelliği riski var. Zamanında müdahale edilmezse tembellik yapıyor, ki maalesef belli bir yaştan sonra tedavisi yok" diye konuştu.

