Zonguldak’ın Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın bahçesinde yürütülen istinat duvarı çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Kentte etkili olan yağışların toprağı yumuşatmasıyla büyüyen kayma sonucu, Muhammet Kulluk’a ait binada ve çevresinde ciddi hasar oluştu. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından hayati tehlike tespitiyle binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Evde yaşayan 8 kişilik aileden anne Bartın’daki yakınlarının yanına gönderilirken, diğer aile fertleri de geçici olarak konuttan tahliye edildi. Heyelan nedeniyle mahallenin su şebekesinin koptuğu olayda, belediye ekipleri su kesintisini gidermek için onarım çalışması başlattı.

