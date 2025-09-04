Efsanenin oğlu Süper Lig'de! Hagi'den 2 yıllık imza: Doğduğum yere geldim

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.Ianis Hagi, son olarak İskoçya takımlarından Rangers'ta forma giymişti.

"KUL Ü B Ü M Ü ZE Ç OK KATKI SA Ğ LAYACAK"

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Daha önce sizlerle bir araya geldiğimizde transferlerimizin devam edeceğini ve takımımızdan ayrılan oyuncuların yerine alacağımızı söylemiştik. Bugün de önemli bir transferi kulübümüzedahil ettik. Hagi, her iki kanatta da oynayan bir futbolcu. Değişik bölgelerde oynayan bir futbolcu. İnanıyorum ki kulübümüze çok katkı sağlayacak. Kendisinden gerçekten çok ümitliyim. Kendisi aynı zamanda Türkiye’mize gelmiş geçmiş en büyük efsane futbolcularımızdan Gheorghe Hagi’nin oğlu. Hem kulübümüze, hem Hagi’ye hayırlı olsun. Ailemize hoş geldin. Kazasız belasız ve iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"EV İ ME, DO Ğ DU Ğ UM YERE GELD İ M "

Türkiye’de olduğu için mutlu olduğunu belirten Ianis Hagi, "Öncelikle evime, doğduğum yere geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Çok duygusal bir an benim için. Çok önemli bir adım kariyerimde. Kendime çok güveniyorum. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Bu kulübü temsil etmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Bu süreçte bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin beni ne kadar istediğini, beni ne kadar sevdiğini başından beri çok iyi hissettim. Bir an önce sahaya çıkıp bu kulübe katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

"BANA KALAN M İ RASIN FARKINDAYIM"

Türkiye’nin zor bir lig olduğunu dile getiren Hagi, "Kesinlikle Türkiye dünyadaki en zor liglerden biri. Çok kaliteli takımlar var. Çok para harcayan, çok tutkulu futbol takımları var. Üzerimde ciddi, büyük bir sorumluluk var. Bu kulübü, ailemi, ismimizi temsil etmek açısından. Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım. Bana kalan bir mirasın olduğunu farkındayım. Bu yüzden de çok sabırsızlanıyorum" dedi.

"Y Ü ZDE 100' Ü M Ü VERECE Ğİ M"

Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Çok mutluyum. Zaten insanların sizi bu kadar istemesi, bu kadar sevmesi gerçekten çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Burada gerçekten çok keyifli karşılandım. Bu da yapacağımız çok iş olduğunun göstergesi. Taraftarlara şunu da net şekilde söyleyebilirim; motivasyonu, hırsı çok yüksek bir insanım. Futbolu çok seviyorum ve ne zaman sahada olursam olayım yüzde 100'ümü vereceğimden emin olabilirler" açıklamasını yaptı.

HAGI'YE ALANYASPOR FORMASI

İmza töreninin ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ianis Hagi’nin babası Galatasaray’ın efsane oyuncusu Gheorghe Hagi’ye Alanyaspor forması hediye etti.