ABD FBI Başkanı Kash Patel’in, kız arkadaşı şarkıcı Alexis Wilkins’i internet tehditleri nedeniyle korumak için özel eğitimli SWAT ekibi görevlendirdiği öne sürüldü. SWAT ekibi etkinlik sırasında herhangi bir tehdit bulamayınca ayrılırken, Patel’in ekip liderine emir zincirini ihlal etmekle sert çıktığı belirtildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel’in kız arkadaşı şarkıcı Alexis Wilkins’i korumak için özel eğitimli polis gücü SWAT’tan ekip görevlendirdiği ileri sürüldü.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı Kash Patel

KIZ ARKADAŞINA ÖZEL KORUMA: HÜKÜMET JETİNDEN SWAT’A

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Patel, kız arkadaşının internet üzerinden aldığı tehditler yüzünden saldırıya uğramasından endişe duyarak Atlanta’da konser vereceği alana FBI’ın yerel saha ofisinden bir SWAT ekibi gönderdi.

Özel eğitimli ekibin Wilkins’in herhangi bir tehdit altında olmadığını fark ederek etkinlik bitmeden kongre merkezinden ayrıldığını belirten gazete, olayın ardından Patel’in ekip liderine sert şekilde çıkıştığını ve onları emir komuta zinciri dışına çıkmakla suçladığını bildirdi.

Gazeteye Patel’in SWAT ekibini Wilkins’i korumak için ilk kez görevlendirmediğini aktaran yetkililer, ayrıca Başkan Patel ile seyahat ettiğinde Wilkins’i koruyan ayrı bir güvenlik ekibi olduğunu ileri sürdü. Başkan Patel, yaz aylarında arkadaşlarıyla çıktığı seyahatinde de hükûmet jetini kullanmış

BATIKAN ALTAŞ

